Байден вновь назвал Си Цзиньпина диктатором

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Американский президент Джозеф Байден вновь назвал главу КНР Си Цзиньпина диктатором, такое заявление он сделал после переговоров с китайским лидером.
«Послушайте, ну он и есть. Он диктатор в том смысле, что он парень, который управляет коммунистической страной, правительство которой полностью отличается от нашего», - прокомментировал ситуацию Байден.
В предыдущий раз он сделал аналогичное заявление во время встречи, для сбора средств на свою избирательную кампанию, которая проходила в Калифорнии. Тогда он также заявил, что глава КНР - диктатор.
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Евгения Парфентьева