Байден забыл имя министра безопасности США

Фото: istockphoto/rarrarorro
Во время своего выступления в понедельник, 28 августа, с престарелым президентом США Джо Байденом приключился очередной конфуз. Американский лидер не смог вспомнить имя своего министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса.
Неловкие ситуации, в которые постоянно попадает глава Белого дома, уже давно никого не удивляют. Вот и на этот раз было заметно, как во время своего обращения к министру Байден силится вспомнить его имя. Поскольку он так и не смог этого сделать, то постарался обойтись без этой детали, сообщают «Известия».
Среди недавних перлов и казусов Байдена можно вспомнить то, как откровенно растерялся во время пресс-конференции после встречи с японским премьером Фумио Кисидой и главой Южной Кореи Юн Сок Ёлем. Он забыл, кто должен выступать после него. Тогда ему помог голос из громкоговорителя, который американский президент счел «божественным», о чем тут же заявил во всеуслышанье.
Джо Байден, которому 80 лет, — самый возрастной президент в истории США. Состояние его здоровья, в том числе и умственного, постоянно становится предметом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странные поступки и высказывания иногда дают повод усомниться в его психической адекватности. Можно вспомнить, как он путал названия стран, пытался пожать руку собеседнику, которого видел только он, падал при посадке в самолет. Американцы иногда с юмором воспринимают эти многочисленные казусы, но их не может не волновать, что так странно ведет себя, например, не сосед по дому, а лидер страны.
Читайте также:
В США рассказали о сроках начала расследования об импичменте Байдену
Трамп назвал Байдена худшим президентом в истории США
Байден на Гавайях заявил, что почти потерял жену и кошку при пожаре
«Министр внутренней безопасности! Парень, который устроился на эту работу! Спасибо, что согласился на эту работу, приятель», — выговорил в итоге президент США.
Джо Байден, которому 80 лет, — самый возрастной президент в истории США. Состояние его здоровья, в том числе и умственного, постоянно становится предметом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странные поступки и высказывания иногда дают повод усомниться в его психической адекватности. Можно вспомнить, как он путал названия стран, пытался пожать руку собеседнику, которого видел только он, падал при посадке в самолет. Американцы иногда с юмором воспринимают эти многочисленные казусы, но их не может не волновать, что так странно ведет себя, например, не сосед по дому, а лидер страны.
Читайте также:
В США рассказали о сроках начала расследования об импичменте Байдену
Трамп назвал Байдена худшим президентом в истории США
Байден на Гавайях заявил, что почти потерял жену и кошку при пожаре
Александр Бойцов