Байден запутался в вопросах от журналистов на пресс-конференции в Ханое

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Президент США Джо Байден попал в неловкую ситуацию в ходе пресс-конференции во вьетнамском Ханое. Американский лидер запутался в порядке поступления вопросов от журналистов. Соответствующая трансляция опубликована на YouTube-канале Forbes Breaking News.
«Давайте посмотрим. Просто я следую своему порядку», — Байден запнулся и прервал выступление, после чего присутствующие в зале засмеялись.
Американский лидер стал перебивать шпаргалки, заготовленные к выступлению, в попытках разобраться, кто и какие еще вопросы ему должны задать. Спустя время Джо Байден обратился за помощью к персоналу.
«Есть ли кто-то, кто не задал вопрос? Нет, я не к вам обращаюсь. Мне сказали, что будет пять вопросов», — заявил президент.
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