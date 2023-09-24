Байден запутался в воспоминаниях о своем сыне

Фото: сайт Кремля
Президент США Джо Байден снова озвучил историю, которую он ранее повторил дважды перед одной и той же аудиторией, и вновь запутался, выступая перед фондом темнокожей фракции конгресса, передает РИА Новости.
Однако в процессе рассказа, возможно, пытаясь вспомнить детали, президент сбился и затем продолжил историю, делая длинные паузы. В заключение, он добавил, что в то время он не планировал бороться за пост и намеревался написать книгу.
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