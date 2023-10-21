Радио1
Главная / Новости / Политика/ Байден заявил, что человечеству нужен новый миропорядок и США его построят

Байден заявил, что человечеству нужен новый миропорядок и США его построят

Байден: человечеству нужен новый мировой порядок, США его построят
21 октября 2023, 18:24
Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

Президент США Джо Байден заявил, что человечеству нужен новый миропорядок, который смогут построить американцы. Об этом Байден сообщил на предвыборном мероприятии.
«Я думаю, у нас есть возможность… если мы будем достаточно дерзки и уверены в себе, объединить мир так, как этого никогда не было раньше», — подчеркнул американский президент.

По словам Байдена, объединение человечества на новых условиях увеличит мирные перспективы.


Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что президент США Джо Байден разжигает «пожар третьей мировой войны». Зюганов отметил, что вместо того, чтобы «сесть за стол переговоров», Байден снова хочет начать войну.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден рассказал о планах на второй президентский срок. Он заявил, что хочет подавить Россию и урегулировать ситуацию в Израиле.

Читайте также:

Лидер КПРФ Зюганов заявил, что Байден разжигает пожар третьей мировой войны

Путин прокомментировал слова Байдена про желание подавить его

«Подавить Россию»: Байден рассказал о планах на второй президентский срок
#сша
#пожар
#президент
#геннадий зюганов
#лидер
#мир
#кпрф
#байден
#джо байден
Читайте нас в
МИД вызвал временного поверенного в делах Чехии из-за фейков о Грозе
МИД России выразил протест временному поверенному в делах Чехии Ондржейке
21 октября 2023, 18:08

Фото: iStock/iDymax

Временного поверенного в делах Чехии в Москве Яна Ондржейка вызвали в МИД России, где ему предъявили протест из-за фейков об ударе по селу Гроза Харьковской области. Об этом говорится на сайте ведомства.
Сообщается, в министерстве чешскому дипломату указали на «неблаговидную роль Праги в украинском конфликте». В ведомстве также напомнили об активной поддержке Киева со стороны Чехии с целью нанести РФ серьезный удар.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что чешские попытки «выступать поборником прав человека и гуманитарных ценностей выглядят несостоятельными».

Ранее сообщалось, что в новой оборонной стратегии Чехии Россия признается самой серьезной угрозой для страны. Документ отмечает, что вероятность военной агрессии против Чехии или любой другой страны НАТО и Европейского союза наивысшая с момента завершения холодной войны.

Читайте также:

Чехия передаст Украине боевые вертолеты

Президент Чехии призвал сдержанно относиться к оценке прогресса ВСУ

Чехия назвала Россию главной угрозой для страны
#россия
#страны
#чехия
#нато
#рф
Читайте нас в
Спикер Армии Израиля Адри рассказал, когда начнётся наземная операция в Газе
В Израиле сообщили о готовности переходить к наземной операции
21 октября 2023, 16:52

Фото: iStock/e-crow

Наземная операция будет продолжаться без установленного графика.
Военные действия будут продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты цели, сообщил РИА Новости спикер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авичай Адри.
 
«Израиль готов и начеку, чтобы вступить в следующую фазу войны, которая является наземным маневром, и Израиль приступит к этому шагу в выбранное им время».
К целям операции относят демонтаж военно-политической системы ХАМАС, ликвидация командиров и лиц, которые ответственны за террористическое нападение 7 октября. При этом вопрос о поставке в сектор Газа гуманитарной помощи решается.
 
По словам Адри, Израиль не исключает освобождение военным путем заложников, которых похитило движение ХАМАС. Кроме граждан Израиля в заложниках есть и граждане 42 государств, в их числе 21 россиянин.

Читайте также:

Появились подробности о планах наземной операции Израиля в Газе

«Прожженный цинизм»: Лавров ответил Киеву о выгоде РФ в конфликте Израиля

Посол Бен Цви: Наземная операция в Газе не началась из-за тактических причин
 
#израиль
#палестина
#сектор газа
Читайте нас в
Израиль ввел полную блокаду сектора Газа
Спикер Армии обороны Израиля заявил о введении полной блокады сектора Газа
21 октября 2023, 16:38

Фото: iStock/Gilnature

Спикер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авичай Адри сообщил, что Израиль готов перейти к этапу наземной операции в секторе Газа, которая будет продолжаться без установленного графика до тех пор, пока не будут достигнуты ее цели, передает РИА Новости.
По словам Адри, вопрос о поставке гуманитарной помощи Газе решается как в самом Израиле, так и между причастными к этому вопросу странами. Он добавил, что в палестинский анклав с территории Израиля не поступает ничего, включая воду, электричество и медикаменты.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что ливанская организация «Хезболла» приняла решение вступить в конфликт против Израиля и поэтому ей придется заплатить за удары по военным объектам и войскам на севере государства.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

Читайте также:

Глава Минобороны Израиля Галант: «Хезболла» вступила в конфликт против Израиля

Израильтян призвали покинуть Египет и Иорданию из-за угрозы безопасности

Палестинский народ пытаются уничтожить, заявил премьер Ирака
#операция
#электричество
#конфликт
#армия
#министр
#египет
#минобороны
Читайте нас в
В ГД захотели привлечь Сатановского по статье из-за оскорбления Захаровой
Хамзаев: Сатановского нужно привлечь по статье за оскорбление власти
21 октября 2023, 16:07

Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что политолога Евгения Сатановского нужно привлечь по статье за оскорбление представителя власти. Об этом пишет РИА Новости.
Хамзаев заявил о подготовке соответствующего обращения в МВД РФ и Следственный комитет России. Парламентарий отметил, что российские чиновники работают и должны работать в интересах нашего государства, а не в интересах одной диаспоральной группы.

Хамзаев добавил, что бездумные высказывания Сатановского разжигают межнациональную ненависть и создает выгодные для ЦРУ скандалы.

Напомним, ранее в сети появилось видео, где Сатановский говорит о якобы антисемитизме официального представителя МИД. Он оскорбительно высказался о Захаровой и удивился, что такой человек как она является спикером Министерства иностранных дел России. В распространившемся видео, пишет Baza, Сатановский называет Марию Захарову «сильно выпивающей шмарой», которая «евреев не особо-то любит, а Израиль и терпеть не может».

Читайте также:

Сатановский прокомментировал своё увольнение за оскорбление Захаровой

Соловьев уволил Сатановского с канала после его слов о Марии Захаровой

В Совфеде высмеяли угрозу Латвии перекрыть для России Балтийское море
#мвд
#следственный комитет
#видео
#мид
#обращения
#человек
#увольнение
#чиновники
#рф
Читайте нас в
В Совфеде высмеяли угрозу Латвии перекрыть для России Балтийское море
Сенатор Совфеда Шендерюк-Жидков: Латвия должна учитывать возможности ВМС
21 октября 2023, 15:58

Фото: iStock/alexnikit1981

Сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков заявил, что руководству Латвии следует учитывать возможности ВМС страны, прежде чем предлагать идеи по «перекрытию» Балтийского моря, передает РИА Новости.
По мнению политика, «забавно слышать о перекрытии Балтийского моря от президента страны, флот которой состоит из 5 минных тральщиков 80-х годов и десятка патрульных и сторожевых катеров».

Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что страны-участницы НАТО могут пойти на закрытие судоходства в Балтийском море. Он отметил, что так следует поступить, если будет доказана «причастность» России к взрыву на газопроводе Balticconnector.

Напомним, 8 октября компания Gasgrid Finland и эстонский оператор газотранспортной системы Elering заметили необычное падение давления в морском газопроводе Balticconnector. Его перекрыли в связи с подозрением на утечку, которое позже подтвердилось.

Читайте также:

Президент Латвии Ринкевичс: Балтику могут закрыть для всех российских судов

«Чушь собачья»: Путин ответил на вопрос о подрыве трубопровода между Финляндией и Эстонией

Президент Финляндии не исключил диверсию на газопроводе Balticconnector
#закрытие
#падение
#президент
#море
#флот
#страны
#оператор
#нато
#путин
Читайте нас в
Глава Минобороны Израиля Галант: «Хезболла» вступила в конфликт против Израиля
21 октября 2023, 15:41

Фото: iStock/e-crow

Министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что ливанская организация «Хезболла» приняла решение вступить в конфликт против Израиля и поэтому ей придется заплатить за удары по военным объектам и войскам на севере государства. Об этом сообщает The Times of Israel.
По словам Галанта, с 7 октября были уничтожены порядка 13 членов организации «Хезболла».

Ранее премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани заявил, что идут попытки уничтожить палестинский народ, Израиль нарушает законы войны.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

Читайте также:

Палестинский народ пытаются уничтожить, заявил премьер Ирака

Израильтян призвали покинуть Египет и Иорданию из-за угрозы безопасности

ЦАХАЛ сообщила о ликвидации высокопоставленного члена ХАМАС Сабиха
#операция
#израиль
#армия
#министр
#египет
#законы
Читайте нас в
Палестинский народ пытаются уничтожить, заявил премьер Ирака
Премьер Ирака ас-Судани обвинил Израиль в нарушении законов войны
21 октября 2023, 14:06

Фото: iStock/rarrarorro

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани заявил, что идут попытки уничтожить палестинский народ, Израиль нарушает законы войны. Об этом ас-Судани сообщил на каирском саммите по палестинской проблеме.
Премьер-министр отметил, что Ирак готов немедленно оказать всю необходимую помощь народу Палестины.

Ранее сообщалось о том, что первые грузовики с гуманитарной помощью для сектора Газа начали проезжать в анклав через КПП Рафах. 

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

Читайте также:

Первые машины с гумпомощью начали проезжать в сектор Газа через КПП Рафах

Израильтян призвали покинуть Египет и Иорданию из-за угрозы безопасности

В Израиле пришли в ужас из-за слов Байдена о Путине
#помощь
#операция
#армия
#министр
#египет
#машины
Читайте нас в
Фон дер Ляйен оказалась в неловком положении после слов о Путине
В соцсети X раскритиковали заявление главы ЕК о проигранном конфликте на Украине
21 октября 2023, 13:30

Фото: iStock/Berezko

Пользователи соцсети X раскритиковали заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что президент России Владимир Путин «проиграет конфликт на Украине».
Один из пользователей написал, что Евросоюз должен сохранять нейтралитет и стремиться к мирному процессу, а не нацеливаться на разжигание конфликта. Другой пользователь отметил, что действия и заявления Европейской комиссии являются лицемерными.

Большинство читателей также призвали Урсулу фон дер Ляйен уйти в отставку.

Ранее президент России Владимир Путин, комментируя заявления Вашингтона о «проигранном» конфликте на Украине, заявил, что раз конфликт проигран РФ, то пускай США заберут вооружения. 

Читайте также:

Путин прокомментировал слова Байдена про желание подавить его

Лидер КПРФ Зюганов заявил, что Байден разжигает пожар третьей мировой войны

Путин прокомментировал заявления США о «проигранном» конфликте на Украине
#сша
#пожар
#конфликт
#владимир путин
#президент
#кпрф
#евросоюз
#вооружения
#байден
Читайте нас в
Израильтян призвали покинуть Египет и Иорданию из-за угрозы безопасности
Израиль призвал граждан покинуть Египет и Иорданию из-за угрозы безопасности
21 октября 2023, 11:53

Фото: iStock/John Theodor

Совет национальной безопасности Израиля повысил до самого высокого уровня предупреждение о поездках израильтян в Египет и Иорданию, которое означает, что гражданам, находящимся там, следует незамедлительно покинуть эти страны. Об этом сообщили в канцелярии израильского премьера.
Сообщается также и о повышении до третьего уровня предупреждение о поездках в Марокко, которое означает рекомендацию отказаться от необязательных поездок в эту страну. В канцелярии подчеркнули, что из-за продолжения конфликта в последние дни в различных государствах, особенно на Ближнем Востоке, зафиксировано существенное обострение анти-израильских протестных акций.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

Читайте также:

В Израиле пришли в ужас из-за слов Байдена о Путине

Первые машины с гумпомощью начали проезжать в сектор Газа через КПП Рафах

Bloomberg: США и Израиль обсуждают возможность временного правительства в Газе
#сша
#предупреждение
#операция
#израиль
#армия
#министр
#машины
Читайте нас в
Достижения.рф