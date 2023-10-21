Байден заявил, что человечеству нужен новый миропорядок и США его построят

Фото: iStock/rarrarorro
Президент США Джо Байден заявил, что человечеству нужен новый миропорядок, который смогут построить американцы. Об этом Байден сообщил на предвыборном мероприятии.
«Я думаю, у нас есть возможность… если мы будем достаточно дерзки и уверены в себе, объединить мир так, как этого никогда не было раньше», — подчеркнул американский президент.
По словам Байдена, объединение человечества на новых условиях увеличит мирные перспективы.
Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден рассказал о планах на второй президентский срок. Он заявил, что хочет подавить Россию и урегулировать ситуацию в Израиле.
Читайте также:
Лидер КПРФ Зюганов заявил, что Байден разжигает пожар третьей мировой войны
Путин прокомментировал слова Байдена про желание подавить его
«Подавить Россию»: Байден рассказал о планах на второй президентский срок
Екатерина Коршунова