Байден заявил, что человечеству нужен новый миропорядок и США его построят

Спикер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авичай Адри сообщил, что Израиль готов перейти к этапу наземной операции в секторе Газа, которая будет продолжаться без установленного графика до тех пор, пока не будут достигнуты ее цели, передает РИА Новости.