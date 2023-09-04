Байден заявил, что к 80 годам обрел мудрость

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Глава США Джозеф Байден, выступая перед профсоюзами в честь Дня труда, заявил, что не собирается прекращать политическую деятельность, несмотря на возраст
«Вот, что вам скажу. Кто-то, знаете ли, говорил: «Этот Байден, он стареет». Скажу вам вот что. Угадайте, угадайте… Единственное, что приходит с возрастом - это немного мудрости», - прокомментировал Байден.Напомним, сейчас американскому лидеру 80 лет. При этом, он публично заявил о намерении баллотироваться на новый срок на выборах в 2024 году.
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