Байден заявил, что крушение самолета в Тверской области его не удивило

Фото: официальный сайт Кремля
Президент США Джо Байден выразил, что он не был удивлен, услышав о катастрофе самолета в Тверской области. При этом он отметил, что у него нет полной информации по этому вопросу, так как он последние 90 минут провел в спортивных занятиях.
«Мне не известны все детали, но я не удивлен этим событием», — заявил он прессе.Когда журналисты спросили его, считает ли он, что российское правительство имеет отношение к инциденту, Байден ответил: «В России мало что происходит без ведома (президента Владимира) Путина».
«Но у меня нет достаточно информации для ответа на этот вопрос. Я только что провел полтора часа в тренировке», — добавил Байден.Читайте также:
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Артем Кузьмин