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Байден заявил, что крушение самолета в Тверской области его не удивило

Байден заявил, что не удивлен крушению самолета под Тверью, но деталей не знает
24 августа 2023, 02:58

Фото: официальный сайт Кремля

Президент США Джо Байден выразил, что он не был удивлен, услышав о катастрофе самолета в Тверской области. При этом он отметил, что у него нет полной информации по этому вопросу, так как он последние 90 минут провел в спортивных занятиях.
«Мне не известны все детали, но я не удивлен этим событием», — заявил он прессе.
Когда журналисты спросили его, считает ли он, что российское правительство имеет отношение к инциденту, Байден ответил: «В России мало что происходит без ведома (президента Владимира) Путина».


«Но у меня нет достаточно информации для ответа на этот вопрос. Я только что провел полтора часа в тренировке», — добавил Байден.
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В Сербии допустили признание Крыма и Донбасса российскими
Депутат Дани: В Сербии могут признать Крым и Донбасс при определенных условиях
24 августа 2023, 03:07

Фото: iStock/Derek Brumby

Сербский депутат Золтан Дани заявил, что при определенных международных условиях Сербия признает Донбасс и Крым. Об этом пишут «Известия».
«Конечно, это возможно, но это будет зависеть от различных политических международных влияний, которые разрешатся в будущем в многополярной политической системе», — цитирует издание слова собеседника.

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Немецкий генерал Катер сообщил о «плохой новости» из зоны СВО
24 августа 2023, 01:15

Фото: iStock/Anna_Anikina

Генерал-лейтенант бундесвера в отставке Роланд Катер заявил, что ВС Украины разбиваются в лобовых атаках о линии российской обороны. Об этом пишет Die Welt.
Военный назвал малое количество сообщений о положении на линии соприкосновения «плохой новостью».

«Всегда очень сложно реалистично описать такую тактическую ситуацию в высокодинамичном бою. Но если посмотреть на линию фронта за несколько месяцев, то мало что сильно изменилось», — цитирует издание слова Катера.

Он добавил, что Киев ошибается, продолжая борьбу лобовыми атаками с «блестящей системой защиты».

«В этом плане да, я сейчас настроен пессимистично, что будет достигнута хотя бы промежуточная цель: взять до зимы Мелитополь в свои руки и тем самым нарушить линии снабжения русских в долгосрочной перспективе», — признал собеседник издания.

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#сво
#всу
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Конфликт на Украине не приведет к ослаблению России, заявил Саркози
Саркози: Конфликт на Украине не приведет к ослаблению России, нужны переговоры
23 августа 2023, 23:31

Фото: Kremlin.ru

Поддерживая продолжение конфликта в Украине, Европа рискует слишком многим, и следует начать диалог для поиска решения, заявил экс-президент Франции Николя Саркози на телеканале TF1.
«Для решения этой проблемы необходим диалог. Обсуждение вопроса о членстве Украины в НАТО только усложнит ситуацию. Мы должны сесть за стол переговоров, предоставить Украине гарантии безопасности и обсудить возможные пути выхода из конфликта, не прибегая к разрушению Украины или России», — отметил он.
Саркози подчеркнул, что наилучший способ поддержать Украину — это не жертвовать ее военными и активно использовать дипломатические механизмы.

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Байден прокомментировал авиакатастрофу с Пригожиным
Байден: «Я не удивлен фактом крушения самолета в Тверской области»
23 августа 2023, 22:46

Фото: iStock/Jon Rehg

Президент США Джо Байден заявил, что не удивлен фактом крушения самолета в Тверской области, на котором находился глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин.
По словам американского лидера, он доподлинно не знает что произошло и какие-либо сведения ему не известны, однако добавил, что не удивлен информации о трагедии.

Также, Байден обвинил российское руководство в том, что оно стоит за крушением самолета. Вместе с этим, глава США отметил, что не вникал в подробности случившегося, так как занимался спортом последние полтора часа. 

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#тела
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Медведчук заявил, что гибель Украины уже не остановить
23 августа 2023, 22:26

Фото: сайт Кремля

Украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук считает, что гибель Украины уже не остановить, так как государство, целиком построенное на идеологии обиды на весь русский народ, не сможет существовать долго. Об этом он заявил в своей авторской колонке на платформе «Смотрим».
«К 32-й годовщине Украина подходит с раскрученной инфляцией и катастрофическим долговым кризисом, рекордным дефицитом бюджета, сырьевой структурой экспорта и ВВП. Международные рейтинги показывают, что из технологического и экономического гиганта Украина за годы независимости превратилась в сырьевую страну — самую отсталую и самую бедную страну в Европе. Страну без будущего», — говорится в публикации.

Медведчук отметил, что Украина — единственная постсоветская страна, так и не сумевшая выйти на уровень ВВП 1990-го года. Она занимает 59-е место в мире по уровню ВВП в рейтинге Всемирного банка.

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#украина
#всу
#ввп
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Байдену сообщили о крушении самолета в Тверской области
Белый дом: Байдену доложили о крушении самолета Пригожина
23 августа 2023, 21:55

Фото: iStock/rarrarorro

Американскому лидеру Джо Байдену доложили о крушении самолета главы ЧВК Вагнер Евгения Пригожина. Об этом сообщили в Белом доме.
В распространенном сообщении администрации президента США говорится, что глава государства проинформирован о произошедшем.

В настоящее время продолжаются работы по поиску тел погибших в результате авиакатастрофы на месте крушения самолета. В МЧС РФ сообщили о десяти погибших. Тела восьми уже обнаружены.  

Причины ​крушения самолета выясняются, возбуждено уголовное дело.

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Путин: на легендарной курской земле участникам СВО вручат награды
23 августа 2023, 21:42

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды участникам специальной операции на Украине. Это произошло в момент выступления российского лидера на концерте в честь 80-летия победы в Курской битве.
«Сегодня, здесь на легендарной курской земле будут вручены высокие государственные награды нашим героям, военнослужащим, участникам специальной военной операции, которые достойны славы героев Курской дуги», — подчеркнул Путин.

Напомним, ранее Путин заявил, что все российские военнослужащие сражаются смело и решительно в ходе спецоперации на Украине. Российский лидер подчеркнул, что преданность родине, верность воинской присяге объединяют всех участников специальной военной операции.

Также Путин поздравил с годовщиной победы в битве на Курской дуге всех россиян. Он также отметил, что в первую очередь поздравляет ветеранов и выразил им слова благодарности.

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#награды
#операции
#лидер
#путин
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Путин: «Тигры» и другие нацистские «звери» не могли сломить дух советских воинов
Путин: Никакие «Тигры», «Пантеры» и другие нацистские «звери» не могли сломить дух советских воинов
23 августа 2023, 21:41

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что никакая иностранная техника не смогла сломить дух советских воинов во время Второй мировой войны. Об этом он сказал в ходе своего выступления на торжественном мероприятии в честь 80-летия победы в Курской битве
Президент отметил, что «Тигры», «Пантеры» и другие нацистские «звери» не могли сломить дух советских воинов.

Глава государства подчеркнул, что гордится российскими военными, теми, кто проходит службу в зоне СВО. Он также добавил, что бойцы достойны славы участников Курской битвы. 

В хое торжественной церемонии, Владимир Путин вручил государственные награды солдатам, которые ​совершили подвиги в зоне проведения СВО и подчеркнул их патриотизм и мужество. 

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Путин лично выступил на мероприятии в честь 80-летия победы в Курской битве
#награды
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#патриотизм
#сво
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Путин назвал победу в Курской битве переломной точкой всей Второй мировой войны
23 августа 2023, 21:31

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что победа в Курской битве навсегда останется одной из вершин великого народного подвига. Об этом Путин сообщил, выступая на концерте в честь 80-летия победы в Курской битве.
«Она уничтожила, испепелила ударную мощь нацистов, совершила перелом всей Второй мировой войны», — подчеркнул глава российского государства.

Напомним, Путин вышел на сцену концерта в Курске, посвященного 80-летию победы в Курской битве. Глава государства поздравил с годовщиной победы в битве на Курской дуге всех россиян. Он также отметил, что в первую очередь поздравляет ветеранов и выразил им слова благодарности.

Путин также заявил, что все российские военнослужащие сражаются смело и решительно в ходе спецоперации на Украине. Российский лидер подчеркнул, что преданность родине, верность воинской присяге объединяют всех участников специальной военной операции.

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#путин
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