Байден заявил, что на пути к миру на Украине стоит Россия

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Президент США Джо Байден заявил, что Россия стоит на пути к миру на Украине. Об этом он сообщил в ходе своего выступления на 78-й Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.
Прежде, Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам, однако власти Киева о таких намерениях не заявляли. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский на законодательном уровне запретил переговоры с Россией.
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Анастасия Крестьянова