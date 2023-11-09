Байден заявил, что не видит возможности для перемирия между Израилем и Палестиной

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Президент США Джо Байден заявил, что не видит возможности для перемирия Израиля и Палестины в секторе Газа. Об этом он сообщил в ходе встречи с журналистами в Белом доме.
Ранее премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель заявил, что ни о каком перемирии не может идти речи, пока Израиль возглавляет нынешнее правительство. В связи с этим он призвал лидеров европейских государств сменить направленность на оказание помощи мирным жителям сектора Газа, в первую очередь, открытием гуманитарных коридоров.
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Анастасия Чинкова