Польша, Венгрия и Румыния могут полностью разделить между собой территорию Украины. Об этом в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong сообщил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

Он отметил, что помимо России, которой в скором времени, вероятно, отойдут Харьков и Одесса, интересы к украинским территориям есть и у европейских государств. Так Польша может забрать себе западную часть Украины, Венгрии достанется Закарпатье, а ещё часть территорий присоединит к себе Румыния.Таким образом, произойдёт окончательный распад страны, который приведёт к прекращению существования Украины.В заключение Риттер добавил, что российская армия намного мощнее украинской, поэтому ВСУ не смогут продолжать действовать долго.В США считают, что Украину заставятДепутат сейма Каминьский заявил, что Польша сталаВ Госдуме предложилипо Украине