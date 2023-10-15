Байден заявил, что у США есть ресурсы для поддержки Украины и Израиля

Фото: сайт Кремля
По словам Байдена, США способны одновременно поддерживать Израиль и Украину.
В интервью телеканалу CBS президент США Джо Байден сказал, что США обладает достаточными ресурсами, чтобы одновременно поддерживать Украину и Израиль в свете обострения конфликта в Газе.
Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) написал, что политика президента США Джо Байдена обернулась гуманитарной катастрофой для Украины.
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Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) написал, что политика президента США Джо Байдена обернулась гуманитарной катастрофой для Украины.
«Правда в том, что Украина была инструментом нападения на Россию. Целью было нанести ей вред, уничтожить Россию, изменить российское государство», — заявил Макгрегор .Как считает Макгрегор, действия Штатов стало преступлением против народа Украины. Бывший советник также призвал Соединенные Штаты остановить бесконечные войны.
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Мария Фирсова