Байден заявил о достижении «достаточного согласия» о мире на Украине на G20

Фото: сайт Кремля
Президент США Джо Байден заявил, что на саммите «Большой двадцатки» (G20) по вопросу «справедливого» мира на Украине было достигнуто «достаточное согласие». Соответствующая трансляция опубликована на Youtube-канале Белого дома.
Американский лидер отметил, что участники саммита достигли согласия о необходимости «устойчивого и справедливого мира», основанного на принципах Устава ООН, уважении территориальной целостности и суверенитета.
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Диана Аванесян