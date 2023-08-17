Байден жутким шепотом рассказал об успехах экономики США

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Президент США Джо Байден в ходе выступления на тему экономических достижений страны в Белом доме перешел на жуткий шепот, пишет Daily Mail.
Издание опубликовало соответствующее видео, на котором американский лидер рассказывает об успехах экономики Соединенных Штатов. Он отметил, что The Wall Street Journal и Financial Times назвали его действия «байденомикой», однако усомнился, что это слова было использовано в положительном ключе.
Авторы статьи считают, что президент использовал «жуткий шепот» для того, чтобы продемонстрировать успех налоговых и климатических законов на фоне природных пожаров на Гавайях.
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«Но знаете, что? Она работает», — шепотом сказал Байден, с улыбкой приблизившись к микрофону.
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Диана Аванесян