Байдена обвинили в покрытии коррупции на Украине

Фото: РИА Новости / Стрингер
Сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол заявил, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден пытается укрыть масштабы коррупции на Украине. Об этом сообщает телеканал Fox News.
«Украина исторически обосновалась в списке самых коррумпированных стран», — отметил Пол.Как читает Пол, администрация президента Штатов владеет секретной информацией о растратах и коррупции на Украине, но документы еще не обнародованы. Сентар потребовал от главы США создать инспекцию для контроля за растрачиванием финансовой помощи Штатов. При этом сенатор обратил внимание на работу подобной комиссии в Афганистане, где были обнаружены растраты в десятки миллиардов долларов.
Читайте также:
Haaretz: ХАМАС готовил атаку на Израиль с 2022 года
Алина Юрчак