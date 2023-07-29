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Байдена снова подвела память

ТАСС: Байден забыл подписать указ после выступления в штате Мэн
29 июля 2023, 00:46

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден вновь публично попал в неловкую ситуацию, забыв подписать документ, ради которого выступал перед собравшимися в штате Мэн, сообщает ТАСС.
«Байден завершил свою речь, начал пожимать руки зрителям, но затем направился обратно к подиуму, потому что забыл подписать указ о производстве в США, что было одним из центральных событий мероприятия», — говорится в отчете пресс-пула Белого дома.

После того, как помощник шепотом подсказал президенту о случившейся оплошности, американский лидер попытался все исправить, сведя инцидент к шутке.


«Я забыл, что не подписал указ. Одни разговоры, никаких действий», — сказал президент США, после чего вновь отправился пожимать руки собравшимся.

Несколькими днями ранее президент Соединённых Штатов во время мероприятия в Филадельфии не смог самостоятельно покинуть сцену. На кадрах соответствующего видео можно увидеть, как Байден завершает речь, благодарит слушателей, а затем поворачивается к одному из помощников с озадаченным видом, делая руками жесты.

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#сша
#память
#джо байден
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США не поощряют нанесения ударов по России
Советник Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не поощряют ракетный удар ВСУ по Таганрогу
29 июля 2023, 00:25

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

США не поощряют никаких ударов по территории России и не содействуют им. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя ракетный обстрел Таганрога со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) 28 июля.
«Мы дали очень ясно понять, что мы не поощряем атак внутри России и не содействуем им», — сказал Джон Кирби во время своего онлайн-брифинга с журналистами. При этом вопрос о том, является ли атака на Таганрог частью активизировавшегося контрнаступления ВСУ, представитель Белого дома переадресовал самим украинцам.

Напомним, 28 июля в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим нанес удар по Таганрогу переоборудованной в ударный вариант ракетой комплекса ПВО С-200. При взрыве пострадали 12 человек. Позже над городов Азов Ростовской области была сбита еще одна запущенная ВСУ ракета.

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#ракета
#всу
#сша
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Путин: нейтральный статус Украины для нас имеет принципиальное значение
28 июля 2023, 23:59

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин во время встречи с африканскими лидерами на полях саммита «Россия — Африка» заявил, что нейтральный статус Украины имеет для Москвы принципиальное значение.
По словам главы российского государства,  РФ никогда не отказывалась от переговоров с Украиной и до сих пор готова искать пути мирного урегулирования конфликта. Путин напомнил, что в Киеве законодательно запретили вести переговоры с Москвой.

Президент заявил, что Россия не нарушает устав ООН и действует в полном соответствии с ним. Также Путин подчеркнул, что принципы Устава ООН должны уважаться и другими государствами: «Не должно быть двойных стандартов, односторонних санкций, попыток обеспечения своей безопасности за счет других».



Обращаясь к главам африканских государств, российский лидер отметил, что их подход по Украине перекликается с китайским мирным планом.

Напомним, что ключевыми моментами плана, предложенного Пекином, стало возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий. В Китае также призвали стороны конфликта уважать суверенитет всех стран, соблюдать устав ООН и отказаться от менталитета холодной войны. План предлагает разрешить гуманитарный кризис и обеспечить защиту мирных граждан и военнопленных, включая обмен. Акцент также делается на необходимости сохранять безопасность электростанций и снижении рисков ядерного конфликта, применения биологического или химического оружия.

#россия
#путин
#переговоры
#украина
#африка
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Келин: в Лондоне очень ревностно отнеслись к саммиту «Россия-Африка»
28 июля 2023, 23:07

Фото: сайт Кремля

Посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что в Великобритании довольно ревностно отнеслись к саммиту «Россия-Африка» и пытались подать его в негативном свете.
«Здесь очень ревностно отнеслись к саммиту "Россия-Африка", внимательно отслеживали результаты. Пытались его подать как можно более негативно», – заявил Келин в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, перед проведением саммита представители Лондона в ходе своих визитов в Африку пытались принудить африканских лидеров и дипломатов отказаться от поездки в Санкт-Петербург. При этом он подчеркнул, что у них ничего не вышло, а успех саммита указывает на прочность российских позиций в странах Африки.

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#россия
#африка
#поездки
#петербург
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Администрация Байдена готова запросить у Конгресса дополнительное финансирование для Украины
28 июля 2023, 23:07

Фото: iStock/Andrii_Atanov

Вашингтонская администрация готова запрашивать у Конгресса дополнительную финансовую помощь для Киева, если посчитает её необходимой. Об этом 28 июля заявил на брифинге Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США.
«Мы, разумеется, не будем робеть, возвращаясь к Конгрессу, если и когда возникнет необходимость в дополнительных пакетах финансирования», — заявил Кирби. 

Вашингтон и Рим будут оказывать Киеву помощь до тех пор, пока Украина не перестанет в ней нуждаться. К такому обоюдному решению в ходе двусторонних переговоров пришли американский президент Джо Байден и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Лидеры обеих стран договорились предоставлять Киеву политическую, военную, финансовую и гуманитарную помощь «столько, сколько будет необходимо».

Ранее немецкое издание Die Welt опубликовало интервью министра финансов Германии Кристиана Линднера, в котором он признался, что у страны кончились деньги на помощь Украине.

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#сша
#деньги
#помощь
#украина
#джо
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В Белом доме не одобрили атаку ВСУ на Таганрог
Белый дом: США не поощряют удары по России и не содействуют им
28 июля 2023, 22:08

Фото: iStock/rarrarorro

В Белом доме заявили, что США не поддерживают украинские удары по территориям России, а также не принимают участие в их подготовке. Так координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби прокомментировал атаку ВСУ по Таганрогу.
«Мы дали очень ясно понять, что мы не поощряем атак внутри России и не содействуем им», - заявил Кирби.

Он также не осведомлен, является ли атака на Таганрог частью украинского контрнаступления.

Напомним, 28 июля в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим нанес удар по Таганрогу переоборудованной в ударный вариант ракетой комплекса ПВО С-200. При взрыве пострадали 12 человек. Позже над городов Азов Ростовской области была сбита еще одна вражеская ракета.

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#пво
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В Кремле прокомментировали атаку ВСУ на Таганрог
28 июля 2023, 20:37

Фото: сайт Кремля

Киевский режим продолжает излюбленную практику нанесения ударов по гражданским объектам, в этом вся его сущность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя произошедшее в Таганроге.
«Киевский режим продолжает свою излюбленную практику нанесения ударов по гражданским объектам, по населенным пунктам. В этом сущность киевского режима. Начиная с 2014 года они ее начали ярко проявлять в отношении Донбасса, а сейчас - всех других районов», - заявил Песков.

При этом он отметил, что подобный инцидент в Ростовской области происходит впервые. Однако, по его словам, система ПВО сбила атакующие ракеты. По предварительным данным, жертв нет.

Напомним, 28 июля в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим нанес удар по Таганрогу переоборудованной в ударный вариант ракетой комплекса ПВО С-200. При взрыве пострадали 12 человек. Позже над городов Азов Ростовской области была сбита еще одна вражеская ракета.

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WSJ: Путин игнорирует попытки Эрдогана провести переговоры о зерновой сделке
28 июля 2023, 20:09

Фото: iStock/george tsartsianidis

Президент России Владимир Путин игнорирует просьбы турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана, который пытается связаться по телефону с российским лидером, чтобы возобновить переговоры о зерновой сделке. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники.
Таким образом, источники утверждают, что телефонный разговор, на котором настаивал Эрдоган, до сих пор не состоялся. При этом турецкие официальные лица продолжают давить на Кремль по другим каналам.

«Я не думаю, что Путин доверяет Эрдогану так сильно, как раньше. Я думаю, что российская сторона и особенно Кремль ставят под сомнение образ мышления Эрдогана. Это необычно, что он (Путин — ред.) не отвечает на телефонные звонки», — заявила бывший высокопоставленный дипломат, работавшая в посольстве Турции в Москве, Гулру Гезер. 

 
При этом некоторые полагают, что выход России из зерновой сделки отрицательно отразится на отношениях с Турцией и Китаем, так как почти четверть зерна в рамках сделки отправлялась в КНДР.

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#эрдоган
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Американские танки Abrams уже могут находиться на Украине
28 июля 2023, 20:07

Фото: iStock/Michael Vi

США анонсировали поставки ВСУ танков Abrams в сентябре, однако они уже могут находиться на Украине. Об этом в беседе с «Абзацем» заявил глава Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.
По мнению военного эксперта, власти США уже неоднократно объявляли о поставках в то время, когда вооружение уже находилось на территории Украины. Он также предположил, что ВСУ могут владеть оружием, поставки которого будут проанонсированы позже.

Кроме того, в беседе с «Абзацем» Клинцевич сообщил о бесполезности танков. Они не помогут ВСУ, поскольку осенние дожди размоют дороги, и они станут непроходимыми. У Украины остался месяц, но они ничего не успеют сделать, поскольку не имеют сил против новейшего вооружения России, заключил собеседник.

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#сша
#танки
#вооружение
#всу
#сво
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Семинары по подготовке к выборам за два дня посетили 700 членов УИКов
28 июля 2023, 19:57

Фото: Мособлизбирком

В семинарах Мособлизбиркома по подготовке к выборам за первые два дня приняли участие более 700 членов участковых избирательных комиссий из разных городских округов Подмосковья. Об этом говорится в Telegram-канале избирательного органа.
К Единому дню голосования 2023 года Избирательная комиссия Московской области разработала новую программу обучения. 
«Эксперты рассказывали, что нас ждёт на выборах в интересном формате. Нам не просто читали лекцию, а ещё и провели практическую часть. Мы смогли пообщаться. В нашем муниципалитете выборы проходили два года назад, и некоторая информация стёрлась из памяти. Однако сегодняшний семинар придал спокойствия и уверенности, что выборы пройдут хорошо», – сказала зампред УИК №3143 города Химки Ирина Глазырина
В ближайшее время планируется провести еще девять таких семинаров. Благодаря им будут подготовлены практически все участковые избирательные комиссии Подмосковья.  

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