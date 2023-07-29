Байдена снова подвела память

Фото: сайт Кремля
Президент США Джо Байден вновь публично попал в неловкую ситуацию, забыв подписать документ, ради которого выступал перед собравшимися в штате Мэн, сообщает ТАСС.
«Байден завершил свою речь, начал пожимать руки зрителям, но затем направился обратно к подиуму, потому что забыл подписать указ о производстве в США, что было одним из центральных событий мероприятия», — говорится в отчете пресс-пула Белого дома.После того, как помощник шепотом подсказал президенту о случившейся оплошности, американский лидер попытался все исправить, сведя инцидент к шутке.
«Я забыл, что не подписал указ. Одни разговоры, никаких действий», — сказал президент США, после чего вновь отправился пожимать руки собравшимся.Несколькими днями ранее президент Соединённых Штатов во время мероприятия в Филадельфии не смог самостоятельно покинуть сцену. На кадрах соответствующего видео можно увидеть, как Байден завершает речь, благодарит слушателей, а затем поворачивается к одному из помощников с озадаченным видом, делая руками жесты.
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