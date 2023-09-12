Байдена уличили во лжи о поездке в Нью-Йорк после терактов 11 сентября

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Президента США Джо Байдена обвинили во лжи относительно его поездки в Нью-Йорк после терактов 11 сентября.
Однако в твиттере нацкомитет Республиканской партии указал на несоответствие слов президента действительности, утверждая, что 12 сентября 2001 года Байден находился в Вашингтоне и участвовал в сессии сената. Также ложь подметил популярный блогер Бенни Джонсон.
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Артем Кузьмин