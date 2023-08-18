Байдену на встрече с лидерами Японии и Южной Кореи помог «голос Бога»

Фото: сайт Кремля
На пресс-конференции после встречи с лидерами Японии и Южной Кореи президент США Джо Байден оказался сбитым с толку, передает РИА Новости. Помощь пришла в виде голоса из громкоговорителя, который Байден охарактеризовал как «божественный».
«С нетерпением жду возможности работать с вами обоими. Теперь я предоставлю слово... Кому я предоставляю слово?» — смущенно спросил Байден в конце своего вступительного выступления.Президент США посмотрел по сторонам, не зная, что делать дальше. Тогда из громкоговорителя объявили, что следующим выступит глава Южной Кореи Юн Сок Ёль.
«Нам понадобился голос Бога, чтобы сказать это», — прокомментировал ситуацию Байден.Ранее в ходе своего выступления Байден почти уронил устройство для синхронного перевода. Президент США положил его на трибуну и извинился.
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