Байдену понравилось фото Трампа из тюрьмы

Фото: сайт Кремля
Президент Соединённых Штатов Джо Байден позитивно отреагировал на распространившееся в СМИ фото своего предшественника по Овальному кабинету Дональда Трампа, сделанное в тюрьме округа Фултон в штате Джорджия. Он назвал Трампа «симпатичным парнем».
«Симпатичный парень, отличный парень», — сказал журналистам нынешний хозяин Белого дома, отметив, что видел фото Трампа по телевизору.
Сам же Трамп ранее в интервью журналисту Такеру Карлсону назвал нынешнего американского лидера худшим хозяином Белого дома в истории страны, заявив, что Байден не только не может самостоятельно передвигаться по траве или песку — ему иногда сложно даже просто подняться с кресла. Трамп также отметил, что во время любого выступления Джо Байдена постоянно ждешь какой-то его ошибки или неловкости — настолько он приучил всех к постоянным публичным конфузам.
В ночь на 25 августа экс-президент США прибыл в тюрьму округа Фултон для того, чтобы сдаться властям и пройти через процедуру ареста по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия. Трамп провёл в тюрьме в общей сложности около 45 минут. Он сдал отпечатки пальцев, а юристы — внесли за него залог в размере $200 тыс. После всех процедур экс-президент вылетел в Нью-Джерси.
Напомним, что ранее Большое жюри штата Джорджия предъявило бывшему главе Белого дома обвинения по 13 статьям, включая нарушение законодательства о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство государственных служащих к нарушению присяги, сговор ради подделки и представление ложной документации и т.д. По совокупности обвинений Дональд Трамп может получить пожизненный срок.
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Артем Путинцев