Байдену потребовалась помощь караула на кладбище

Фото: сайт Кремля
В ходе церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного солдата в День ветеранов на Арлингтонском национальном кладбище в субботу, 11 ноября, у американского президента Джо Байдена возникли проблемы с ориентацией в пространстве, пишет The New York Post (NYP).
В момент церемонии Байден перекрестился перед венком и затем в некоторой растерянности обратился к стоящему рядом военнослужащему.
Солдат караула вмешался, чтобы помочь президенту, направив его к вице-президенту Камале Харрис.
Согласно материалу, «Харрис и Денис Макдоноу, секретарь по делам ветеранов у Байдена, оба казались едва сдерживающими улыбки в то время, как президент колебался».
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Солдат караула вмешался, чтобы помочь президенту, направив его к вице-президенту Камале Харрис.
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Артем Кузьмин