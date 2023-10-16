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Байдену рекомендовали вступить в БРИКС, чтобы спасти Америку

Американист Лозанский назвал вступление в БРИКС спасением для США
16 октября 2023, 12:49
Фото: Kremlin

Фото: Kremlin

Действующие президент США Джо Байден положительно ответил на вопрос о том, готов ли он идти на второй срок. Своими целями он назвал разрешение кризиса на Ближнем Востоке, объединение Европы и подавление Путина.
Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский заявил в беседе с «Радио 1», больше половины населения страны не хотят видеть Байдена на посту президента во второй раз. Эксперт подчеркнул, что американские власти постоянно ищут врага в лице России или Китая, — таким образом они хотят спасти страну от раскола.
«Американцам пора подумать о вступлении в БРИКС. Только при таком раскладе все смогут жить дружно. Я всё ищу того кандидата, который скажет, что нам пора отказываться от позиции гегемона, пора перестать искать врагов и начать искать друзей. Если Байден предложил вступить в БРИКС, наверное, это будет лучшей идеей не только для Америки, но ди для всего человечества», — сказал Эдуард Лозанский.

Американист подчеркнул, что сегодня на пост президента в США выдвигаются восемь кандидатов, но их совокупный рейтинг меньше показателей одного Трампа. Однако сам Трамп тоже видит врага в лице Китая, а потому не может обеспечить мир американцам.

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Воробьёв объяснил высокую явку на выборах в Подмосковье
16 октября 2023, 13:46

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв связывает высокую явку на выборах в Подмосковье введением в регионе дистанционного электронного голосования. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24».
«Высокую явку объясняю тем, что в этом году было введено электронное голосование. Не выходя из дома, можно обсудить всё с семьёй и сделать свой выбор. Меня даже дети спросили, почему они не могут голосовать, ведь они владеют всеми гаджетами. Я объяснил, что проблема – только в возрасте», – сказал губернатор. 
Он добавил, что благодарен жителям Подмосковья за доверие. 
 
«Самое дорогое, что можно получить на посту губернатора – признание и доверие. И конечно, я очень дорожу этим. Мы должны реализовать всё то, о чём договорились с нашими жителями», – отметил Воробьёв
Действующий губернатор на прошедших в сентябре губернатор набрал 83,68% голосов, за него проголосовали более 3 млн человек. Воробьёв руководит Московской областью с 2012 года. Ранее его решение переизбираться на новый срок поддержал президент Владимир Путин

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В США Зеленскому сообщили плохие новости об Украине
Экс-морпех Берлетик: Запад оказывает Украине лишь символическую военную помощь
16 октября 2023, 13:11

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Страны Запада все реже поставляют Киеву вооружение, передавая лишь небольшое число оружия. Об этом рассказал бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик.
«Сейчас мы все реже слышим, что НАТО передает военную помощь Украине. Этот тренд продолжается уже давно. Это не вопрос политики, это связано с практичностью: запасы опустошены, а западные военные мощности не могут их быстро восполнить», – заявил Берлетик на своем YouTube-канале The New Atlas.

Свое мнение он обосновал последним пакетом помощи Украине от Германии, в который вошли всего 10 танков Leopard1 A5. Он объяснил, что данные машины являются предшественниками Leopard2, которые ВСУ использовали в рамках своего контрнаступления, однако результатов это не принесло. При этом Leopard1 еще старее. Они имеют легкую броню и маленькие пушки и не смогут покрыть нужды Украины на поле боя, считает эксперт.

Он также добавил, что оказываемая Украине странами Запада помощь никак не повлияет на исход конфликта и на ситуацию на поле боя.

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#сша
#помощь
#жители
#нато
#всу
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Российский теннисист Рублев вернулся в ТОП-5 рейтинга ATP
16 октября 2023, 13:07

Фото: РИА Новости/Александр Джорович

Российский теннисист Андрей Рублёв поднялся на пятую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (англ. Association of Tennis Professionals, ATP), дойдя до финала турнира серии «Мастерс» в Шанхае.
В решающем матче россиянин проиграл Хуберту Хуркачу из Польши. В случае победы Рублев бы поднялся на четвертую строчку в мировом рейтинге, передает Sport24. Отметим, что другой российский теннисист Андрей Медведев является третьей ракеткой мира. Не так давно в десятке лучших был также Карен Хачанов, но сейчас он опустился на 15-е место. Это был первый случай в истории, когда в ТОП-10 мирового рейтинга входили сразу три теннисиста из России.

До встречи в финале шанхайского турнира Рублёв и Хуркач дважды играли между собой, и оба раза победу праздновал россиянин. Однако в Китае у Хуркача вдруг «полетела» первая подача. А скорость ее зачастую превышает 200 километров в час, что неудивительно при росте поляка (196 сантиметров). Первую партию Хуркач выиграл 6:3. Во втором сете россиянин заиграл почти безошибочно и довел его до победы с таким же счетом — 6:3. Судьба решающего сета и всего матча решилась на тай-брейке, в котором чуть точнее и удачливее оказался польский теннисист — 7:6 (10:8). Хуркач занимает в мировом рейтинге 11-ю позицию.

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#теннис
#счёт
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Путин рассказал о росте количества взаимовыгодных проектов ЕАЭС с Китаем
Путин: ЕАЭС получил $24 млрд за счёт проекта «Один пояс — один путь»
16 октября 2023, 13:00

Фото: РИА Новости / Сергей Бобылев

Президент России Владимир Путин в интервью Центральному телевидению Китая рассказал о пользе сотрудничества ЕАЭС и КНР. Он отметил, что проект «Один пояс — один путь» помог привлечь порядка 24 миллиардов долларов инвестиций.

«Я уже сказал, что страны ЕврАзЭС, Евразийского экономического союза, в ходе совместной работы в рамках инициативы «Один пояс — один путь» уже обеспечили 24 миллиарда долларов инвестиций. Но этот объем растет, потому что увеличивается количество взаимовыгодных проектов», — заявил Путин.
Глава РФ обратил внимание на то, что количество программ, которые выгодны обеим сторонам увеличивается. Путин подчеркнул, что данные проекты приносят также пользу странам, которые покупают инвестиции и кредиты в рамках этой инициативы. КНР также получает выгоду из реализации этих проектов, так как они помогают развитию и обеспечению продуктами, а также создают условия для улучшения и расширения развития.

Третий международный форум «Один пояс — один путь» состоится в Пекине с 17 по 18 октября. Владимир Путин планирует принять в нем участие.

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Байден: ХАМАС должен быть уничтожен

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#рф
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Саудовский принц бен Сальман заставил Блинкена всю ночь ждать встречи
WP: Блинкен всю ночь прождал встречу с саудовским принцем Мухаммедом
16 октября 2023, 12:43

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Госсекретарь США Энтони Блинкен был вынужден прождать всю ночь встречи с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом во время своего визита в Саудовскую Аравию. Об этом написала газета Washington Post со ссылкой на собственный источник.
«В Эр-Рияде саудовский правитель заставил Блинкена несколько часов ждать встречи, которая, как предполагалось, должна была состояться вечером (в субботу), но принц явился на нее только на следующее утро», — говорится в статье.

Напомним, встреча Блинкена и Мухаммеда бен Сальмана состоялась в рамках турне госсекретаря США по Ближнему Востоку из-за эскалации конфликта между Палестиной и Ираилем.

16 октября Блинкен планирует повторить свою рабочую поездку в Израиль. Повторный визит связан с предстоящим началом масштабного наступления израильской армии на сектор Газа. Уточняется, что атака будет производиться по земле, воде и воздуху.


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#блинкен
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Иран угрожает Израилю новыми фронтами
В Иране назвали красной линией наземную операцию Израиля в секторе Газа
16 октября 2023, 12:39

Фото: istockphoto/zabelin

Иранские парламентарии назвали наземную операцию Израиля в секторе Газа красной линией, которую еврейскому государству лучше не переходить. Иначе это может привести к открытию новых фронтов боевых действий вместо одного, существующего вв настоящее время.
Об этом заявил РИА Новости первый заместитель главы парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи. Палестинцы только и ждут, когда Израиль совершит этот необдуманный шаг, сказал политик. Он отметил, что фронт сопротивления Палестины практически не имеет границ и не слишком привязан к географии.

Представители Ирана при ООН ранее сообщили, что армия республики не собирается вести боевые действия, если территория страны не будет атакована. Однако в прессе появлялись сообщения, что иранская сторона направила по дипломатическим каналам предупреждение Ирану о том, что Исламская Республика не хочет дальнейшей эскалации конфликта, но вынуждена будет вмешаться, если Тель-Авив начнет активные наступательные действия.

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#оон
#сектор газа
#иран
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В МИД раскрыли новую цель России для нанесения ответных ударов
МИД РФ: квазигражданские спутники Запада могут стать «законной целью» России
16 октября 2023, 11:32

Фото: iStock/forplayday

Западные космические спутники, которые используются в конфликтах, могут стать «законной целью» для нанесения ответного удара. Об этом в ходе беседы с журналистами рассказал директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружением МИД РФ Владимир Ермаков.
Напомним, что США предоставляет Украине данные со своих космических спутников для нужд ВСУ. Такие возможности даже вошли в один из пакетов военной помощи. 

В сентябре один из спутников вёл наблюдение за Севастополем, после чего 22 сентября по городу было нанесено несколько ракетных ударов со стороны Украины, один из которых повредил здание штаба Черноморского флота. После обстрела один военнослужащий пропал без вести.

По словам Ермакова, западные спутники могут стать целью для российских военных для нанесения ответного удара. 

Представитель российского МИД отметил, что действия западных стран создают угрозу как в космическом пространстве, так и на Земле, подвергая опасности жителей, в частности, развивающихся стран. 

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#сша
#украина
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Израиль угрожает Палестине, Байден призвал уничтожить ХАМАС: последние новости конфликта
16 октября 2023, 11:24

Фото: istock/Oleksii Liskonih

Обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября. Члены группировки ХАМАС вторглись в Израиль и установили контроль над несколькими его территориями и военными объектами. Ответными действиями израильской армии обороны (ЦАХАЛ) стали массированные обстрелы сектора Газа. Конфликт продолжает усугубляться, количество жертв с обеих сторон ежедневно растет. Редакция «Радио 1» расскажет о последних событиях в регионе и о том, какие меры для решения возникшей ситуации предложил американский президент Джо Байден.

Байден призвал уничтожить ХАМАС 


Президент США Джо Байден заявил, что палестинское движение ХАМАС должно быть полностью уничтожено. Об этом он сообщил в интервью изданию СВS. По мнению американского лидера, рядом с Израилем должна существовать независимая палестинская нация, но не воинственная группировка. Байден заявил, что Белый дом ведет переговоры с Египтом о создании гуманитарного коридора и мирные жители сектора Газа должны иметь возможность беспрепятственно покинуть опасный регион. Он также выразил уверенность в том, что палестинцы могут получать необходимую медицинскую помощь, воду и продовольствие.

Израиль пригрозил Палестине «смертоносной войной»

 
Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что армия страны намерена вести в секторе Газа «мощную и смертоносную войну», которая изменит ситуацию в палестинском анклаве в дальнейшем. Его слова приводит местное издание The Times of Israel.

Последние новости войны в Израиле


Власти Израиля заявили, что проживающие в радиусе 2 км от ливанской границы начали эвакуироваться. 

На протяжении пяти часов в южных районах сектора Газа будет введен режим прекращения огня. Об этом сообщило издание Al Arabiya. За время временного затишья анклав смогут покинуть иностранные граждане, а в регион доставят гуманитарную помощь. Однако позже введение режима прекращения огня опроверг офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

В Палестине раскрыли, что позволит избежать дальнейших конфликтов с Израилем
В Палестине раскрыли, что позволит избежать дальнейших конфликтов с Израилем

Около 600 тысяч жителей сектора Газа покинули регион из-за нарастания напряженности.

Армия обороны Израиля минувшей ночью нанесла удары по военной инфраструктуре Хезболлы в Ливане. Об этом заявили в пресс-служба ЦАХАЛа. Кроме того, сообщается о ликвидации одного из высокопоставленных командиров движения ХАМАС Муатаза Эйда.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригласил американского лидера Джо Байдена посетить страну в качестве визита солидарности.   

Авиаудары по сектору Газа этой ночью были самыми интенсивными с начала эскалации конфликта, пишет Reuters со ссылкой на местных жителей. 

Жертвы войны в Израиле


По информации Минздрава Палестины число погибших в секторе Газа превысило 2,6 тысячи человек. Более 9,6 тысяч получили ранения. В Израиле в результате военных действий погибли 1400 человек, более 3500 ранены.

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#сша
#израиль
#армия
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#жертвы
#джо палестина
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Израиль объявил об эвакуации жителей населенных пунктов около границы с Ливаном
В Израиле объявили об эвакуации из 28 населенных пунктов на границе с Ливаном
16 октября 2023, 10:45

Фото: РИА Новости / Андрей Стенин

Армия обороны Израиля заявила о планах эвакуации жителей 28 населенных пунктов страны, граничащих с Ливаном. Об этом сообщает ЦАХАЛ в телеграм-канале.

«Министерство обороны и Армия обороны Израиля объявляют о реализации плана эвакуировать граждан северного Израиля, которые живут в районе двух километров от границы с Ливаном в финансируемые государством гостевые дома», — сказано в материале.
Людей временно разместят в финансируемых Израилем гостевых домах после одобрения плана эвакуации главой Минобороны Йоавом Галлантом.

Число смертей в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших израильтян уже больше тысячи. Также сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести граждан России, а также жителей других государств. В плену, по разным оценкам, у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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