Байдену рекомендовали вступить в БРИКС, чтобы спасти Америку

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Действующие президент США Джо Байден положительно ответил на вопрос о том, готов ли он идти на второй срок. Своими целями он назвал разрешение кризиса на Ближнем Востоке, объединение Европы и подавление Путина.
Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский заявил в беседе с «Радио 1», больше половины населения страны не хотят видеть Байдена на посту президента во второй раз. Эксперт подчеркнул, что американские власти постоянно ищут врага в лице России или Китая, — таким образом они хотят спасти страну от раскола.
Американист подчеркнул, что сегодня на пост президента в США выдвигаются восемь кандидатов, но их совокупный рейтинг меньше показателей одного Трампа. Однако сам Трамп тоже видит врага в лице Китая, а потому не может обеспечить мир американцам.
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«Американцам пора подумать о вступлении в БРИКС. Только при таком раскладе все смогут жить дружно. Я всё ищу того кандидата, который скажет, что нам пора отказываться от позиции гегемона, пора перестать искать врагов и начать искать друзей. Если Байден предложил вступить в БРИКС, наверное, это будет лучшей идеей не только для Америки, но ди для всего человечества», — сказал Эдуард Лозанский.
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Екатерина Шмакова