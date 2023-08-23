Байдену сообщили о крушении самолета в Тверской области

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Американскому лидеру Джо Байдену доложили о крушении самолета главы ЧВК Вагнер Евгения Пригожина. Об этом сообщили в Белом доме.
В распространенном сообщении администрации президента США говорится, что глава государства проинформирован о произошедшем.
В настоящее время продолжаются работы по поиску тел погибших в результате авиакатастрофы на месте крушения самолета. В МЧС РФ сообщили о десяти погибших. Тела восьми уже обнаружены.
Причины крушения самолета выясняются, возбуждено уголовное дело.
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В настоящее время продолжаются работы по поиску тел погибших в результате авиакатастрофы на месте крушения самолета. В МЧС РФ сообщили о десяти погибших. Тела восьми уже обнаружены.
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Анастасия Крестьянова