Баку выразил протест трём западным государствам

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Азербайджанское министерство иностранных дел вызвало послов США, Германии и Франции из-за незаконных финансовых операций, следует из сообщения на сайте ведомства.
Дипломатам сообщили, что причиной вызова стала деятельность новостного портала «AbzasMedia», который совершал незаконные финансовые операции совместно с организациями, зарегистрированными в указанных странах. Также удалось выяснить, что этим противоправным действиям причастны и правительства этих государств.
Согласно законодательству Азербайджана, незарегистрированные на государственном уровне грантовые соглашения, а также финансирование проектов, не прошедших регистрацию, являются серьёзными нарушениями.
Также в ведомстве добавили, что Баку осудил действия США, Германии и Франции, которые принимаются как вмешательство во внутренние дела государства с прямым нарушением его законодательства.
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Согласно законодательству Азербайджана, незарегистрированные на государственном уровне грантовые соглашения, а также финансирование проектов, не прошедших регистрацию, являются серьёзными нарушениями.
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Анастасия Чинкова