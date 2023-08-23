Балицкий предрек «много интересного» в зоне СВО после разговора с Путиным

Фото: iStock/Vladimir Zapletin
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что осенью текущего года, в зоне проведения СВО будет «много интересного». Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».
По словам Балицкого, на фронте ожидается «много интересного» уже этой осенью. Он также добавил, что беседа с главой государства внушила ему достаточно доверия.
Читайте также:
Балицкий сообщил о готовности Запорожской области к проведению выборов
Балицкий: новая олигархия в Запорожской области приветствоваться не будет
Балицкий: ВС РФ пресекли попытку танкового прорыва ВСУ в районе Работино
Анастасия Крестьянова