Балицкий предрек «много интересного» в зоне СВО после разговора с Путиным

Президент Российско-китайского аналитического центра, член Российского Совета по международным делам Сергей Санакоев заявил, что участие России в саммите БРИКС может оказаться полезно для России тем, что в ходе его можно добиться важных решений, таких, как, например, снижение значения доллара в мировой экономике.