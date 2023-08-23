Балицкий сообщил о готовности Запорожской области к проведению выборов

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И.о. губернатора Запорожской области Евгений Балицкий уведомил президента России Владимира Путина о полной готовности региона к выборам, запланированным на сентябрь.
«Мы завершили формирование списка депутатов нашего законодательного собрания... Хотел бы предоставить вам данный список для ознакомления и подчеркнуть, что мы полностью подготовлены к предстоящим выборам», — отметил Балицкий в ходе их встречи.Выборы в России состоятся 10 сентября 2023 года. Как сообщал Центризбирком, в этот день в 20 субъектах РФ выберут высших руководителей. Также будут проводиться дополнительные выборы в Госдуму по четырем одномандатным округам. Кроме того, выборы намечены в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях.
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