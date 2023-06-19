Бангладеш официально подала заявку на вступление в БРИКС

Фото: iStock.com/Viacheslav Chernobrovin
Официальную заявку на вступление в БРИКС подала Бангладеш
Власти Бангладеш официально отправили запрос на вступление в состав БРИКС, пишет местное издание «Дакка трибьюн».
Запрос был отправлен в руководящий орган международной организации после встречи главы правительства Бангладеша Шейх Хасина с главой ЮАР Сирилом Рамафосом.
Отмечается, что власти южноафриканского государства позитивно отреагировали на решение азиатской республики.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о «международной моде» на БРИКС.
Кроме того, известно, что посол России в Египте Георгий Борисенко заявил, что Москва поддержала заявку Каира о вступлении в БРИКС. Дипломат отметил, что страна проявляет большое желание к развитию торговли и других видов экономической кооперации с Российской Федерацией.
Запрос был отправлен в руководящий орган международной организации после встречи главы правительства Бангладеша Шейх Хасина с главой ЮАР Сирилом Рамафосом.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о «международной моде» на БРИКС.
Кроме того, известно, что посол России в Египте Георгий Борисенко заявил, что Москва поддержала заявку Каира о вступлении в БРИКС. Дипломат отметил, что страна проявляет большое желание к развитию торговли и других видов экономической кооперации с Российской Федерацией.
Андрей Гаврилов