Банк Греции заявил о неэффективности антироссийских санкций

Фото: iStock/maksicfoto
Приходится сожалеть, но уважение международных границ превосходит любые расходы», – сказал Стурнарас.
«Мы, греки, столько раз страдали в прошлом: после Второй мировой войны у нас была гражданская война, и Греция - одна из стран в Европе, которая очень много страдала после обретения своей независимости [от Османской империи] в 1830 году. Мы очень сконцентрированы на мире, международном праве и уважении границ», – рассказал представитель Банка Греции.
Ранее сообщалось, что Греция и Венгрия выступили против принятия 11-го пакета санкций против РФ.
Читайте также:
Президент Финляндии Ниинисте: Уход финских компаний из России оказался неэффективным
В Европе раскрыли тревожную правду об антироссийских санкциях
Премьер Мишустин: экономика России продолжает восстанавливаться, несмотря на санкции