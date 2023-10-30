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Банки начали отказывать россиянам в ипотеке из-за роста ставки ЦБ

30 октября 2023, 02:44
Фото: Istockphoto / Diy1

Фото: Istockphoto / Diy1

Банки начали менять условия выдачи ипотеки россиянам, которым ранее были одобрены кредиты. Примерно 30% тех, кому была одобрена ипотека в августе и сентябре, столкнулись с тем, что они не могут получить кредит по ранее согласованным условиям.
Кредитные организации либо уменьшают сумму одобренного кредита, либо ужесточают требования к первоначальному взносу, либо требуют дополнительные подтверждения доходов заемщика, сообщила заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова, пишут «Известия».

Эти изменения в условиях выдачи кредитов связаны с новым повышением процентных ставок, и они могут привести к пересмотру условий, которые были предоставлены заемщикам при одобрении кредита. Решетникова считает, что количество отказов в выдаче кредитов по ранее одобренным заявкам может увеличиться.


Управляющий директор центра развития ипотечного бизнеса в УБРиР Алина Буслова предполагает, что изменение процентных ставок может быть связано с формированием дополнительных резервов при кредитовании заемщиков, у которых низкий первоначальный взнос, а также у тех, кто имеет высокую платежную нагрузку по предыдущим займам. Банки стараются сохранить утвержденные условия в рамках требований Центрального банка, и в условиях быстро меняющейся ситуации заемщикам необходимо быстро реагировать на одобренные заявки и заключать сделки.

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В Совфеде рассказали, куда потратят семь триллионов рублей бюджета
Совфед: бюджет РФ 2024 года будет абсолютно социальным
30 октября 2023, 02:55

Фото: iStock/SSV-Photo

В 2024 году бюджет России в размере семи триллионов рублей будет выделен на финансирование различных ключевых социальных областей. Об этом сообщила председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова в интервью «Парламентской газете».
Она подчеркнула, что бюджет на 2024 год ориентирован на социальные нужды. Разница между расходами на национальную оборону и социальную политику минимальна. Социальные расходы составят более 30% от общего объема бюджета, точнее, 30,5%. Эти средства будут распределены между различными важными социальными сферами.

По словам Перминовой, не придется отказываться ни от чего. Это решение обусловлено не только расширением географии страны, но и увеличением финансирования различных сфер деятельности.

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#россияне
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В США предрекли уничтожение Израиля
Полковник Макгрегор: действия США могут привести к уничтожению Израиля
30 октября 2023, 02:39

Фото: iStock/e-crow

Бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор выразил опасения относительно повышения напряженности на Ближнем Востоке со стороны Соединенных Штатов. В интервью YouTube-каналу Redacted он предупредил о возможных последствиях для Израиля.
По его мнению, существуют предпосылки для большой войны в этом регионе. Макгрегор подчеркнул, что действия Вашингтона приводят к ухудшению ситуации в различных направлениях.

«Мы видели такое воздействие на Украине. Мы наращивали напряженность, ухудшали ситуацию, и сегодня Украина оказалась в разрушениях. Мне очень страшно, что если региональная война, такая как палестино-израильский конфликт, будет продолжать развиваться в том же духе, что я вижу, то Израиль может оказаться в серьезной опасности», — подчеркнул Макгрегор.
Эксперт также добавил, что Соединенные Штаты находятся в конфронтации с многими странами на Ближнем Востоке и предупредил о возможных катастрофических последствиях такой ситуации.

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Кандидату в мэры Кишинева запретили выступить на русском языке
Sputnik: кандидату в мэры Кишинева Караман запретили выступить на русском языке
30 октября 2023, 01:59

Фото: iStock/Iuri Gagarin

Кандидату в мэры Кишинева от оппозиционной партии коммунистов Диане Караман было запрещено использовать русский язык в ходе своего выступления на канале «Молдова-1» во время проведения дебатов. Свое видеообращение Караман опубликовала в Telegram-канале «Sputnik Молдова».
«Я обращаюсь ко всем международным миссиям и хочу сказать, что мне не позволили воспользоваться своим правом только на основании того, что я говорю на русском языке. Я считаю, что такое решение является незаконным», - подчеркнула она.
Она также напомнила, что представители власти сами обращаются к избирателям на русском языке и назвала данное ограничение в ее адрес дискриминацией.

Караман отметила, что по ее мнению, решение о ее исключении из дебатов связано с действиями правящей партии.

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Израиль отреагировал на беспорядки в аэропорту Махачкалы
Израиль после беспорядков в Махачкале призвал РФ обеспечить безопасность евреев
29 октября 2023, 23:27

Фото: iStock/Vladimir Gnedin

Израиль внимательно следит за событиями, развивающимися в Дагестане, говорится в официальном заявлении Тель-Авива, которое было опубликовано на сайте офиса премьер-министра. Он выразил надежду на то, что российские власти обеспечат безопасность своих граждан еврейского происхождения и граждан Израиля в свете сообщений о происшествиях в аэропорту Махачкалы.
«Аппарат премьер-министра, МИД и Совет национальной безопасности тщательно мониторят события, развивающиеся в Дагестане, на юге России. Израиль надеется на то, что российские правоохранительные органы обеспечат безопасность всех граждан Израиля и евреев, где бы они ни находились, и будут энергично пресекать любые проявления беспорядков и провокаций, направленных против евреев и израильтян», - говорится в заявлении.
В воскресенье в Махачкале местные жители ворвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщается, что ворвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля. Росавиация объявила о временном закрытии аэропорта Махачкалы для прилетов и вылетов, данные меры будут действовать до восстановления нормальной обстановки. По данному инциденту было возбуждено уголовное дело в связи с массовыми беспорядками.

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ЦАХАЛ заявил, что поразил объекты «Хезболлы»
29 октября 2023, 23:20

Фото: iStock/e-crow

Армия Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о поражении целей, принадлежащих ливанскому движению «Хезболла». Уточняется, что это стало ответной реакцией на огонь со стороны Ливана. Об этом пишет РИА Новости.
«В ответ на обстрелы израильской территории из Ливана ранее сегодня самолет ЦАХАЛ нанес удары по объектам, принадлежащим организации «Хезболла» в Ливане», — проинформировали в израильской армии.

В ЦАХАЛ отметили, что среди пораженных целей была инфраструктура управления, а также другая военная инфраструктура движения «Хезболла».

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи». 

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#израиль
#армия
#инфраструктура
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Путин поздравил Эрдогана со столетием образования Турецкой Республики
29 октября 2023, 23:10

Фото: официальный сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин поздравил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана со столетним юбилеем провозглашения Турецкой Республики. Соответствующая информация опубликована на сайте Кремля.
В ходе своего обращения российский президент назвал Эрдогана дорогим другом и отметила, что Турция заслуженно пользуется на мировой арене высоким авторитетом. По словам Путина, отношения двух стран развиваются в духе добрососедства и дружбы, планомерно реализуя совместные проекты.

Президент России пожелал Эрдогану успехов и крепкого здоровья, а гражданам Турции — процветания и счастья.

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#президент
#обращения
#турция
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#россия
#владимир путин
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В Израиле сделали прогноз об операции в секторе Газа
Bloomberg: кампания Израиля в секторе Газа продлится до шести месяцев
29 октября 2023, 21:40

Фото: iStock/e-crow

Кампания Израиля в секторе Газа, как ожидается, продлится от шести недель до полугода. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, службы безопасности Израиля создали группу, главной целью которой является уничтожение всех лидеров ХАМАС, которые причастны к нападению на Израиль 7 октября. Сообщается, что Вашингтон и другие союзники оказывают давление на израильских властей, чтобы те конкретизировали свои цели.

Ранее сообщалось, что российского посла в Израиле Анатолия Викторова вызвали в МИД Израиля из-за визита делегации ХАМАС в Москву. 

Напомним, в МИД РФ подтвердили, что член политбюро палестинского движения ХАМАС Абу Марзук прибыл в Москву с визитом. Отмечается, что стороны обсудили ситуацию в секторе Газа. Также в ходе встречи палестинское движение ХАМАС заявило, что высоко оценивает позицию российского президента Владимира Путина по палестино-израильскому конфликту, а также усилия, которые прилагает российская дипломатия.

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#израиль
#мид
#мид рф
#удар
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Украинцы попросили Россию в ООН помочь вернуть детей с Запада, заявил МИД
Лукьянцев: украинцы попросили РФ в ООН помочь вернуть отобранных Западом детей
29 октября 2023, 21:28

Фото: iStock/iDymax

Директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев заявил, что в постпредство РФ при ООН с апреля этого года обратились десятки проживающих в западных странах украинских семей, которые просили помочь им вернуть отобранных службами этих стран детей и при этом сообщали о давлении со стороны Киева. Об этом Лукьянцев сообщил в эфире Первого канала.
По его словам, обращения такого рода продолжают поступать, а РФ старается разобраться в каждом случае. 

Ранее омбудсмен Львова-Белова заявила, что Россия не получила ни одного запроса в отношении вывезенных из зоны боевых действий детей. По её словам, претензии Международного уголовного суда в Гааге необоснованы, потому что у большинства детей, вывезенных из зоны боевых действий, не осталось родных, которые настаивали бы на воссоединении семьи. Также Львова-Белова подчеркнула, что в случае, если поступит запрос о том, что дети были якобы незаконно депортированы, то подобное дело будет рассматриваться в пользу ребёнка.

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Власти Газы: ЦАХАЛ предупредил о готовящемся ударе по православной школе
29 октября 2023, 21:01

Фото: iStock/Gilnature

Информационный центр правительства Газы заявил, что израильская армия сообщила о возможном бомбовом ударе по православному культурному центру и православной школе в секторе Газа, где нашли укрытие от израильских обстрелов 1,5 тысячи мирных жителей. Об этом сообщает «Аль-Джазира».
Ранее сообщалось, что больница «Аль-Кудс» в секторе Газа, где укрываются около 12 тысяч жителей, подверглась обстрелу. По информации МВД Палестины, Армия Обороны Израиля также нанесла удар по окрестностям госпиталя в районе Тель-аль-Хава к югу от города Газа.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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