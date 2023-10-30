Банки начали отказывать россиянам в ипотеке из-за роста ставки ЦБ

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Банки начали менять условия выдачи ипотеки россиянам, которым ранее были одобрены кредиты. Примерно 30% тех, кому была одобрена ипотека в августе и сентябре, столкнулись с тем, что они не могут получить кредит по ранее согласованным условиям.
Кредитные организации либо уменьшают сумму одобренного кредита, либо ужесточают требования к первоначальному взносу, либо требуют дополнительные подтверждения доходов заемщика, сообщила заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова, пишут «Известия».
Эти изменения в условиях выдачи кредитов связаны с новым повышением процентных ставок, и они могут привести к пересмотру условий, которые были предоставлены заемщикам при одобрении кредита. Решетникова считает, что количество отказов в выдаче кредитов по ранее одобренным заявкам может увеличиться.
Управляющий директор центра развития ипотечного бизнеса в УБРиР Алина Буслова предполагает, что изменение процентных ставок может быть связано с формированием дополнительных резервов при кредитовании заемщиков, у которых низкий первоначальный взнос, а также у тех, кто имеет высокую платежную нагрузку по предыдущим займам. Банки стараются сохранить утвержденные условия в рамках требований Центрального банка, и в условиях быстро меняющейся ситуации заемщикам необходимо быстро реагировать на одобренные заявки и заключать сделки.
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Эти изменения в условиях выдачи кредитов связаны с новым повышением процентных ставок, и они могут привести к пересмотру условий, которые были предоставлены заемщикам при одобрении кредита. Решетникова считает, что количество отказов в выдаче кредитов по ранее одобренным заявкам может увеличиться.
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Артем Кузьмин