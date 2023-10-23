Банки прокомментировали законопроект о доступе спецслужб к базам данных

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В августе 2023 года в Государственную думы был внесен на рассмотрение законопроект о предоставлении силовым структурам права доступа к клиентским базам данных банков. Российские банки не поддержали эту инициативу.
По мнению авторов письма, предлагаемый законопроект входит в противоречие с действующими нормами законодательства о режимах защиты охраняемой законом тайны. Также его принятие может привести к нарушению конституционных прав граждан России. Кроме того, неограниченный и неконтролируемый доступ спецслужб к базам данных повлечет за собой риски для информационной безопасности. В заключение в письме говорится, что выполнение банками новых требований приведет к значительному росту трудозатрат и издержек.
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Александр Бойцов