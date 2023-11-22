Бастрыкин призвал продолжать работу над Конституцией

Главы МИД стран Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приняли и подписали ряд документов, в том числе об обеспечении безопасности Евразии, об этом сообщил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник по итогам заседания организации в Минске.