Бауэр: НАТО в 2024 году проведет самые масштабные со времен холодной войны

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Глава военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр заявил, что в следующем году Североатлантический альянс проведет самые масштабные со времен холодной войны учения Steadfast Defender, которые пройдут в Германии, Польше и трех странах Балтики.
Напомним, ранее издание Financial Times сообщало о проведении этих учений. По данным газеты, в ходе учений будут собраны солдаты для отработки действий по отражению нападения России против одного из членов НАТО. В учениях также будет задействована Швеция, чья заявка на вступление в НАТО еще не одобрена Турцией и Венгрией. Их начало запланировано на весну 2024 года.
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