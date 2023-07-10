Байден дважды нарушил протокол на встрече с Карлом III

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Президент США Джо Байден дважды нарушил правила во время встречи с королем Великобритании Карлом III. Об этом сообщает Daily Mail.
По данным Daily Mail Байден опередил король Великобритании на два шага, что свидетельствует о нарушении протокола встречи.
Сообщается, что президент США также похлопал Карла III по спине, однако по установленным правилам недопустимо прикасаться к королевским особам таким образом.
Эксперт по этикету Уильям Хэнсон сообщил изданию, что Байден мог допустить эту ошибку по нескольким причинам: либо американский лидер был слишком расслаблен, либо он не прослушал инструктаж.
Отмечается, что встреча президента США и короля Великобритании прошла в Виндзорском замке.
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Сообщается, что президент США также похлопал Карла III по спине, однако по установленным правилам недопустимо прикасаться к королевским особам таким образом.
Отмечается, что встреча президента США и короля Великобритании прошла в Виндзорском замке.
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Екатерина Коршунова