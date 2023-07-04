Байден Хантер находился в Белом доме незадолго до обнаружения там белого порошка

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Сын президента США Хантер Байден пребывал в Белом доме непосредственно перед обнаружением там белого порошка, который, согласно первичной информации, оказался кокаином. Такую информацию приводит газета New York Post.
The Washington Post сообщает, что неизвестное порошкообразное вещество было найдено вечером 2 июня.
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