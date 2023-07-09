Радио1
Главная / Новости / Политика/ Байден и Эрдоган обсудили членство Украины в НАТО

Байден и Эрдоган обсудили членство Украины в НАТО

09 июля 2023, 22:55

Фото: сайт Кремля

Президент США Джозеф Байден и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в преддверии саммита НАТО обсудили членство Швеции и Украины в Североатлантическом альянсе. Об это сообщает канцелярия президента Турции в Twitter.

Эрдоган в ходе переговоров дал положительную оценку шагам, которые Швеция предприняла в связи с намерением вступить в НАТО с учетом интересов турецкой стороны. При этом Эрдоган отметил, что принятых мер недостаточно, и указал, что в Швеции все еще не находятся под запретом акции запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

Лидеры двух стран договорились на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля более подробно обсудить региональную повестку и вопросы двусторонних отношений.

Читайте также:

Депутат Госдумы Белик: Слова Эрдогана не означают содействия во вступлении Украины в НАТО;

Посол Израиля объяснил, почему страна не снабжает Украину оружием;

Бизнесмен Дотком: Украина стала очередной жертвой США.

#Байден
#Эрдоган
#Украина
#ООН
Читайте нас в
Эрдоган и Байден договорились провести встречу в Вильнюсе
09 июля 2023, 21:34

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Джо Байден договорились провести встречу на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Об этом сообщает канцелярия Эрдогана.
Отмечается, что ранее о вероятности этой встречи сообщила турецкая газета Milliyet. В рамках встречи лидеры государств обсудят двусторонние отношения Турции и США, а также региональные вопросы.

Напомним, саммит НАТО пройдет 11–12 июля в столице Литвы Вильнюсе.

Читайте также:

Членство Украины в НАТО приведёт к войне между Россией и Турцией

Эрдоган: Турция не позволила испортить отношения с Россией

Эрдоган заявил о том, что Украина имеет право стать членом НАТО
#Турция
#США
#НАТО
Читайте нас в
Бывший генсек НАТО поддержал идею принимать Украину в альянс частями
09 июля 2023, 21:22

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Бывший генеральный секретарь альянса Андерс Фог Расмуссен заявил, что Украину можно принимать в НАТО частями. Об этом сообщает немецкая медиагруппа RND.
«И это может оказать стабилизирующий эффект на всю Европу», — отметил Расмуссен.

Расмуссен считает, что можно договориться о выполнении обязательств по оказанию помощи в соответствии со статьей о коллективной обороне только в случае нападения на те части территории Украины, на которых киевское правительство обладает фактической самостоятельной властью.

По мнению экс-генсека НАТО, это решение «покажет Украине быстрый путь к членству» в альянсе.

Читайте также:

В Германии предложили принимать Украину в НАТО частями

Президент Польши надеется, что Украину примут в НАТО по упрощенной схеме

Рогов: высокие риски атаки ВСУ на Запорожскую АЭС связаны с саммитом НАТО
#НАТО
#Украина
Читайте нас в
Бывший кандидат в президенты заявил, что Франция может стать исламской республикой
09 июля 2023, 20:01

Фото: iStock/Olivier DJIANN

Экс-кандидат в президенты Франции, лидер крайне правой партии «Отвоевание» Эрик Земмур заявил, что Франция может стать исламской республикой, если ничего не изменится. Об этом пишет испанская газета Debate.
Земмур отметил, что большинство мусульман уверены в том, что исламские законы выше законов Франции. По мнению политика, лидеры государства не предпринимают попыток для изменения ситуации.

Земмур также добавил, что президент Турции «может принять в своей стране всех мусульманских мигрантов, которые есть во Франции».

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция внимательно следит за ситуацией во Франции, а также призывает к спокойствию и решению вопросов без кровопролития.

Читайте также:

Глава МИД Турции Фидан провёл телефонный разговор с Лавровым

Захарова прокомментировала слова главы французского МИД о поддержке Украины

Французский политик заявил, что страна оказалась на пороге гражданской войны


#Франция
#Турция
#мусульмане
Читайте нас в
Глава МИД Турции Фидан провёл телефонный разговор с Лавровым
09 июля 2023, 18:38

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Глава МИД Турции Хакан Фидан поговорил по телефону с главой российского МИД Сергеем Лавровым.
Об этом, ссылаясь на турецкое внешнеполитическое ведомство, сообщил новостной канал TRT Haber.

Во время телефонного разговора, который состоялся в воскресенье, 9 июля, дипломаты обсудили ситуацию с зерновой сделкой и украинский конфликт.

Читайте также:

Членство Украины в НАТО приведёт к войне между Россией и Турцией

Депутат Госдумы Белик: слова Эрдогана не означают содействия во вступлении Украины в НАТО

Песков: возвращение командиров «Азова»* связано с провалами ВСУ в контрнаступлениях
#Турция
#Россия
#Украина
Читайте нас в
Захарова прокомментировала слова главы французского МИД о поддержке Украины
09 июля 2023, 16:46

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале прокомментировала высказывание главы французского МИД Катрин Колонна о планах Франции усилить военную помощь Украине.
«Де Голль в гробу перевернулся: его страна спонсирует нацистов», —написала Мария Захарова, вспомнив экс-президента республики генерала Шарля де Голля.
Ранее Колонна заявила, что Франция задействована в обсуждении «гарантий безопасности» Украины на период её интеграции в НАТО. Предстоящий саммит НАТО, по словам министра, придаст конкретное содержание перспективам вступления Украины в блок.

Читайте также:

Обозреватель Майя Карлин объяснила, что позволило России получить преимущество перед ВСУ

Франции подготовит новый пакет военной помощи Украине

Le Monde: США, поставляя Киеву кассетные боеприпасы, признают слабость перед Россией
#Захарова
#МИД РФ
#Франция
Читайте нас в
В Словакии не нашли причин для размещения ядерного оружия
09 июля 2023, 12:46

Фото: iStock/Derek Brumby

Министр обороны Словакии Мартин Скленар заявил, что Словакия не видит причин для размещения ядерное оружие в Центральной Европе. Об этом пишет словацкое издание pravda.sk.
Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что делает заявления о желании разместить в стране ядерное оружие США, так как это поможет укрепить безопасность Польши.

«Рекомендуем спросить у представителей Польши, что их ведет к таким запросам», — отметил Скленар.

Министр обороны Словакии дополнил, что своим национальным правом Польша определяет характер того, что хочет иметь на своей территории ради гарантий безопасности.

Читайте также:

Премьер Польши объяснил желание получить американское ядерное оружие

WP: Экс-посол США Салливан счел маловероятным применение Россией ядерного оружия на Украине

Польша передала Украине вертолеты Ми-24
#ядерное оружие
#Словакия
#Польша
Читайте нас в
Издание The New York Post раскритиковало министра финансов США Йеллен за поведение в Китае
09 июля 2023, 11:52

Фото: iStock/TheaDesign

Министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен подверглась критике, нарушив дипломатический этикет во время встречи с вице-премьером Госсовета Китая Хэ Лифэном.
The New York Post пишет, что Йеллен во время приветствия вице-премьера Госсовета КНР и во время рукопожатия часто кланялась.
 
«Никогда, никогда, никогда американский чиновник не кланяется», — сказал экс-сотрудник Белого дома Брэдли Блейкман, работавший в администрации экс-президента США Джорджа Буша — младшего.
Эксперты The New York Post пишут, что китайский чиновник во время рукопожатия не стал отвечать главе Минфина США взаимностью. Это можно считать как признак американской слабости.

Читайте также:

Le Monde: США, поставляя Киеву кассетные боеприпасы, признают слабость перед Россией

Экс-советник Пентагона Макгрегор считает, что США разрушили Украину вместо РФ

Валентина Матвиенко посетит Китай
#США
#Китай
#этикет
Читайте нас в
Финская газета Iltalehti считает недвижимость россиян в стране национальной угрозой
09 июля 2023, 11:21

Фото: iStock/naumoid

Недвижимость, принадлежащую российским гражданам, можно считать национальной угрозой для Финляндии.
Своим мнением поделился автор финской газеты Матти Таннер. Он назвал недвижимость россиян национальной угрозой для страны.
 
«Недвижимость россиян может быть использована в качестве воздействия на Финляндию», —пишет Таннер.
По его словам, возможные государственные сделки в сфере недвижимости приведут к негативным последствиям для Хельсинки. Российские предприниматели приобретают недвижимость и ресурсы, которые в будущем могут быть использованы в военных целях, пишет Iltalehti.

Читайте также:

Финляндия ужесточит правила въезда для некоторых россиян

Политолог Ванханен: в кризисе с Финляндией РФ захочет оставить последнее слово за собой

Президент Финляндии не рассчитывал на закрытие консульства страны в России

#Финляндия
#недвижимость
#россияне
Читайте нас в
Замглавы ЦИК Кучкаров заявил, что досрочные выборы в Узбекистане признаны состоявшимися
09 июля 2023, 11:02

фото: iStock/Anton Andreev

Явка избирателей на выборах президента Узбекистана на 11.00 по местному времени (9.00 мск) составила 33,54%.
Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Бахром Кучкаров.
 
На выборах президента в 2021 году явка на 11.00 равнялась 33,6% избирателей.
 
В соответствии с законодательством, чтобы выборы были признаны состоявшимися, необходимо, чтобы проголосовали 33% зарегистрированных избирателей.

Читайте также:

Узбекистан с октября начнет поставки российского газа

В Санкт-Петербурге таксист домогался до школьницы и хотел увезти её в Узбекистан

Стало известно о значительном увеличении числа рейсов из Петербурга в Узбекистан
#Узбекистан
#выборы
#президент
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников