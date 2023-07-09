Байден и Эрдоган обсудили членство Украины в НАТО

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Президент США Джозеф Байден и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в преддверии саммита НАТО обсудили членство Швеции и Украины в Североатлантическом альянсе. Об это сообщает канцелярия президента Турции в Twitter.
Лидеры двух стран договорились на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля более подробно обсудить региональную повестку и вопросы двусторонних отношений.
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Диана Аванесян