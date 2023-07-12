Байден исключил вступление Украины в НАТО до разрешения конфликта

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Президент США Джо Байден заявил, что Украина не станет полноправным членом НАТО в ближайшее время, это не произойдет до разрешения конфликта с Россией.
«Этого не произойдет в ближайшей перспективе. Не произойдет, пока не закончится война», - цитирует Байдена пресс-служба Белого дома.
Однако, по его словам, президент Украины понимает, что независимо от членства Украины в НАТО у членов альянса есть обязательства перед Киевом.
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Элина Позднякова