Байден назвал себя искусственным интеллектом

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Президент США Джо Байден в ходе выступления 21 июля в Белом доме назвал себя искусственным интеллектом. Об этом пишут «Известия».
Отмечается, что американский лидер сделал соответствующее заявление перед мероприятием, посвященным искусственному интеллекту.
Слова президента Соединенных Штатов вызвали смех у журналистов.
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«Я — ИИ», — пошутил Байден.
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Диана Аванесян