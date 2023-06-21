Байден назвал Си Цзиньпина диктатором

Фото: usembassy.gov
Президента США Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором
Американский президент Джо Байден назвал глава Китая Си Цзиньпина является диктатором, сообщает информационное агентство Reuters.
Байден сделал это заявление во время встречи, для сбора средств на свою избирательную кампанию, которая проходила в Калифорнии. Президент США также отметил, что Си Цзиньпин, возможно, не был осведомлен о местоположении воздушного шара, который был сбит 4 февраля в воздушном пространстве США.
Байден предположил, что китайский лидер мог не обладать информацией о том, что воздушный шар отклонился от своего маршрута.
Кроме того, Байден прокомментировал недавний визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин, который состоялся 18-19 июня. Он выразил мнение, что отношения между Вашингтоном и Пекином «идут в правильном направлении».
Ранее президент США Джо Байден чуть не потерял равновесие, спускаясь по лестнице после выхода из своего самолета.
Байден сделал это заявление во время встречи, для сбора средств на свою избирательную кампанию, которая проходила в Калифорнии. Президент США также отметил, что Си Цзиньпин, возможно, не был осведомлен о местоположении воздушного шара, который был сбит 4 февраля в воздушном пространстве США.
Кроме того, Байден прокомментировал недавний визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин, который состоялся 18-19 июня. Он выразил мнение, что отношения между Вашингтоном и Пекином «идут в правильном направлении».
Ранее президент США Джо Байден чуть не потерял равновесие, спускаясь по лестнице после выхода из своего самолета.
Артем Кузьмин