Байден не смог сам найти выход со сцены

Фото: сайт Кремля
Президент США Джо Байден во время мероприятия в Филадельфии не смог самостоятельно покинуть сцену. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале GOP War Room.
Президент начинает движение в одну сторону, но резко останавливается на несколько секунд, после чего получает указания от сотрудника и идет в другую сторону.
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Диана Аванесян