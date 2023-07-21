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Байден обсуждает с Зеленским поставки ATACMS Киеву

Салливан заявил, что Байден и Зеленский обсуждают поставки ракет ATACMS на Украину
21 июля 2023, 22:37

Фото: РИА Новости/Стрингер

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский обсуждают поставки оперативно-тактических ракет ATACMS на Украину.
Об этом он сообщил в рамках своего выступления на Аспеновском форуме по безопасности.

«Дадим мы в конечном счете ATACMS или нет, станет решением, которое принимать президенту Джо Байдену», - заявил советник американского лидера.

Салливан также сообщил, что при поставках Киеву вооружений, Белый дом будет учитывать реакцию Москвы. По его мнению, это может способствовать поддержанию глобальной стабильности.

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#Белый дом
#Байден
#Украина
#Зеленский
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В США назвали причину паники Зеленского
Полковник Макгрегор: Зеленский находится на грани из-за массового бунта военных ВСУ
21 июля 2023, 22:26

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что президент Украины Владимир Зеленский находится на грани из-за массового дезертирства и неподчинения рядовых военнослужащих ВСУ приказам командования.
Он заявил, что на Украине были зафиксированы случаи, когда командование расстреливало бойцов за то, что они отказывались идти в атаку. Об этом Макгрегор рассказал в своем блоге на YouTube.

По словам полковника, дезертирство и сдача в плен украинских солдат целыми войсками стало причиной паники президента Украины. Бывший глава Пентагона отметил хорошее отношение российских военных к пленным солдатам ВСУ и подчеркнул, что отказ бойцов от ведения боя, позволяет исключить выполнение бессмысленных приказов украинского военного командования. 

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#ВСУ
#Зеленский
#бунт
#США
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Белый дом заявил о готовности рисковать в вопросе поставок оружия Украине
Салливан: США готовы идти на риски в вопросе поставок новых вооружений Украине
21 июля 2023, 22:16

Фото: iStock/donfiore

Помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США и НАТО готовы «идти на риски» в плане поставок Украине новых видов вооружения.
При этом он добавил, что США будет учитывать реакцию России на принятые Белым домом решения. Об этом Салливан сообщил в ходе своего выступления на Аспенском форуме по безопасности.

«Мы готовы и будем готовы брать на себя риски в вопросе оказания помощи Украине», –заявил помощник президента США по вопросам нацбезопасности. 
Чиновник также указал на то, что США будут продумывать возможные ответы России на поставки каких-либо вооружений на Украину. По его словам, это поможет поддержать мировую стабильность. 

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#Белый дом
#Украина
#поставки вооружения
#риски
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В Белом доме высказались о потерях ВСУ
Салливан: Украина теряет значительные силы в рамках своего контрнаступления
21 июля 2023, 21:56

Фото: iStock/rarrarorro

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина уже понесла значительные потери в ходе контрнаступления.
В администрации президента США Джо Байдена также сообщили, что Белый дом проводит с Украиной переговоры о том, когда стоит задействовать основные силы при осуществлении наступления. Салливан подчеркнул, что США намерены идти на риски в вопросах поставок вооружений Киеву. Однако, в администрации американского лидера отметили, что учитывают реакцию Москвы при принятии решений. 

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#Белый дом
#США
#риски
#Украина
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Зеленский назвал Крымский мост целью Украины
Зеленский назвал Крымский мост целью Украины, которая должна быть уничтожена
21 июля 2023, 21:35

Фото: сайт Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Крымский мост целью, которая должна быть нейтрализована.
Об этом он заявил в ходе своего выступления на Аспеновском форуме по безопасности.

«Понятно, что это наша цель. А каждая цель, которая несет войну, а не мир, должна быть нейтрализована», - заявил Зеленский. 
Украинский лидер также отметил, что одной из целей Киева является возвращение Украины к границам 1991 года и соответственно, возвращение Крыма, который был присоединен к России по итогам референдума. 

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#Зеленский
#Крымский мост
#Украина
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Посол РФ заявил, что США и НАТО толкают мир к войне
Российский посол Антонов заявил, что США и НАТО провоцируют Россию
21 июля 2023, 20:50

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США и НАТО провоцируют Россию в различных регионах мира.
По его словам, Штаты и НАТО толкают мир к войне и провоцируют Россию. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

Российский посол отметил, что западные страны создают провокации, затем проверяют Россию и ее отношение к этому. 

Прежде Антонов заявил, что США открыто поощряют зверства украинских нацистов. 

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#Антонов
#Россия
#НАТО
#США
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Эрдоган обсудил с Зеленским возможность продления зерновой сделки
Эрдоган обсудил с Зеленским детали по продлению действия зерновой сделки
21 июля 2023, 20:31

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с украинским коллегой Владимиром Зеленским детали по продлению действия зерновой сделки, об этом сообщила канцелярия турецкого лидера.
Сообщается, что у глав государств состоялся телефонный разговор по просьбе президента Украины Зеленского.

В канцелярии турецкого лидера сообщили, что Эрдоган обсудил с президентом Украины вопрос продления зернового соглашения. По словам главы Турции, страна прилагает все усилия для воцарения мира и возобновления зерновой инициативы. 

Накануне, Владимир Зеленский заявил, что провал зернового соглашения Украины с ООН и Турцией приведет к большому дефициту. 

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#Зеленский
#переговоры
#Эрдоган
#зерновая сделка
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ООН отреагировала на применение Украиной кассетных боеприпасов
В ООН выразили обеспокоенность сообщениями о применении ВСУ кассетных боеприпасов
21 июля 2023, 20:09

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что информация о начале применения Украиной американских кассетных боеприпасов вызывает обеспокоенность.
Он также отметил, что подобный вид вооружения не должен применяться в ходе боевых действий. По словам Дюжаррика, кассетные снаряды не должны применяться и им следует уйти в историю. 

Накануне, военный эксперт Марочко заявил, что ВСУ могли доставить кассетные боеприпасы в район Артемовска. Он сообщил, что партии вооружений, которые были ввезены на Украину, содержат, в том числе, кассетные снаряды. 

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#ООН
#Украина
#кассетные боеприпасы
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Россия рассматривает украинские порты как место дислокации ВСУ
Полянский: Киев под прикрытием зерновой сделки накопил значительные мощности в портах
21 июля 2023, 19:36

Фото: iStock/macky_ch

Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Украина под прикрытием зерновой сделки накопила значительные мощности в портах, об этом он сообщил в ходе заседания Совета безопасности ООН.
Он пояснил, что Киев размесил в своих портах военно-промышленные, топливные мощности, которые были прикрыты зерновым соглашением. 

Полянский выразил уверенность в том, что Украина размещала в портах иностранных наемников и военных и делала это на протяжении года. Он также отметил, что после прекращения зерновой сделки 18 июля, Украина утратила такую возможность. 

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#Россия
#ООН
#Украина
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Клишас заявил, что лишение гражданства по рождению вступает в противоречие с Конституцией
21 июля 2023, 19:17

Фото:istockphoto/Aleksei Smyshliaev

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас сказал, что законопроект, который внесли в Госдуму, о возможности лишения российского гражданства по рождению противоречит Конституции РФ.
Об этом Андрей Клишас написал в своем Telegram-канале.
 
«Если федеральный политик... вносит закон, который противоречит... основам конституционного строя, то для такого политика это серьезное основание задуматься, может ли он занимать свою должность», —так прокомментировал Клишас новый законопроект.
Также председатель комитета Совета Федерации привёл выдержку из 6 статьи Конституции Российской Федерации: в части третьей сказано, что гражданин РФ не может быть лишен своего гражданства или права изменить его.

Ранее сенаторы от Крыма, Севастополя и ЛНР выступили с инициативой о лишении гражданства лиц, дискредитирующих армию. Гражданство, полученное при рождении, может быть прекращено в том случае, если россиянин выступает с призывами к экстремизму, а также за дезертирство и дискредитацию армии. С соответствующей инициативой выступили сенаторы от Крыма, Севастополя и ЛНР.

В настоящее время, законопроект внесен в Госдуму и будет рассмотрен в ближайшем будущем.

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#Госдума
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Подмосковье ищет медработников