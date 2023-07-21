Байден обсуждает с Зеленским поставки ATACMS Киеву

Фото: РИА Новости/Стрингер
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский обсуждают поставки оперативно-тактических ракет ATACMS на Украину.
Об этом он сообщил в рамках своего выступления на Аспеновском форуме по безопасности.
Салливан также сообщил, что при поставках Киеву вооружений, Белый дом будет учитывать реакцию Москвы. По его мнению, это может способствовать поддержанию глобальной стабильности.
Читайте также:
Байден не смог сам найти выход со сцены
Байден все чаще пользуется коротким трапом, чтобы не спотыкаться
Fox: Джо Байден попытался укусить ребенка на встрече в Хельсинки
«Дадим мы в конечном счете ATACMS или нет, станет решением, которое принимать президенту Джо Байдену», - заявил советник американского лидера.
Читайте также:
Байден не смог сам найти выход со сцены
Байден все чаще пользуется коротким трапом, чтобы не спотыкаться
Fox: Джо Байден попытался укусить ребенка на встрече в Хельсинки
Анастасия Крестьянова