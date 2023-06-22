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Такую реакцию вызвал инцидент во время встречи американского лидера и главы правительства Индии Нарендрой Моди. Когда заиграл гимн Индии, Байден положил руку на сердце и только через 15 секунд убрал.
«Можем ли мы прожить хотя бы один день, чтобы эта дряхлая картофельная голова не была позором на международном уровне?» – написал один из читателей портала.
Ранее сообщалось, что в то время, как президент России Владимир Путин держит под контролем ход развития ситуации на Украине, в Белом доме началась паника из-за массового уничтожения боевой техники ВСУ.