Байден прибыл в Вильнюс для участия в саммите НАТО

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Президент США Джо Байден прибыл в Вильнюс для того, чтобы принять участие в предстоящем саммите НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.
До этого политолог, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов заявил, что НАТО не примет Украину в свой состав, а его саммит, который собирается как раз по поводу обсуждения принятия украинской стороны, станет провальным как для участников альянса, так и для Киева.
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Мелисса Тимофеева