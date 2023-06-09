Байден прокомментировал заявления о его причастности к коррупции

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Когда Байдена спросили о возможном получении взяток, он улыбнулся и категорически опроверг эти заявления, назвав их чепухой. Президент также уточнил, что никогда не пытался воздействовать на решения Министерства юстиции США.
«Я честен», - подчеркнул Байден.Ранее Джо Байден заявил, что сделка по государственному долгу помогла избежать краха репутации США как надежного финансового партнера. По словам американского лидера, при принятии этого документа «ставки были высоки как никогда», однако экономический коллапс в итоге удалось предотвратить.