Байден: Путин не сможет сломить НАТО

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Президент США Джо Байден заявил, что Владимир Путин не сможет сломить НАТО, пока во главе альянса стоит Йенс Столтенберг. Об этом сообщает РБК.
«Президент Путин всё ещё думает, что может сломать НАТО, но он этого не сможет сделать, особенно когда ты с нами», — сказал Байден Столтенбергу на саммите НАТО в Вильнюсе.
Байден также добавил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО – исторический момент, во время которого лидерство Столтенберга играет большую роль.
«Для меня честь принять решение союзников по НАТО продлить мой срок на посту генерального секретаря до 1 октября 2024 года», — написал он.
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