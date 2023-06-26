Байден распорядился ежечасно докладывать о событиях в России из-за мятежа

Фото: сайт Кремля
Президент США Байден заявил, что поручил ежечасно докладывать о событиях в России из-за мятежа
Президент США Джо Байден заявил, что поручил своей команде по национальной безопасности докладывать о ситуации в России ежечасно. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации издания, данное распоряжение американский лидер отдал на фоне событий, произошедших накануне в России. Байден поручил готовиться к различным сценариям мятежа и информировать о любых изменениях. Он также заявил о том, что провел телефонные разговоры со странами-союзниками, в ходе которых, была дана оценка происходящих в России событий.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Байден перепутал гимн США с гимном Индии.
По информации издания, данное распоряжение американский лидер отдал на фоне событий, произошедших накануне в России. Байден поручил готовиться к различным сценариям мятежа и информировать о любых изменениях. Он также заявил о том, что провел телефонные разговоры со странами-союзниками, в ходе которых, была дана оценка происходящих в России событий.
Анастасия Крестьянова