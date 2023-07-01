Байден согласился отложить публикацию секретных документов об убийстве Кеннеди

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Президент США Джо Байден пошел навстречу архивам и согласился перенести публикацию самых важных документов
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден согласился отложить публикацию архивов, содержащих материалы об убийстве в 1963 году тогдашнего американского лидера Джона Кеннеди. Об этом пишет 1 июля РИА Новости.
Как сказано в распространенном пресс-службой Белого дома меморандуме, еще в мае представители национальных архивов обратились к Байдену с просьбой отсрочить публикацию этих документов, и президент ответил на эту просьбу согласием.
Джо Байден, по его словам, пошел на перенос документов и раскрытия информации об убийстве Кеннеди «из соображений необходимости защиты операций разведки, правоохранительных органов и армии и ведения международных отношений, которые по своему значению превышают интересы общественности в раскрытии материалов».
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Как сказано в распространенном пресс-службой Белого дома меморандуме, еще в мае представители национальных архивов обратились к Байдену с просьбой отсрочить публикацию этих документов, и президент ответил на эту просьбу согласием.
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Артем Путинцев