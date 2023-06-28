Байден сообщил, что у Китая имеются «огромные проблемы»

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Однако в чем они состоят, американский лидер так и не сказал
Президент США Джо Байден заявил, что Китай испытывает «колоссальные проблемы», сообщает журналистский пул Белого дома. При этом в чем они состоят, американский лидер так и не назвал.
Ранее Джо Байден назвал главу Китая Си Цзиньпина «диктатором», из-за чего чиновникам вашингтонской администрации вынуждены были уточнять, что комментарии президента не представляют собой официальную линию Вашингтона в отношении Китая.
Ранее Джо Байден назвал главу Китая Си Цзиньпина «диктатором», из-за чего чиновникам вашингтонской администрации вынуждены были уточнять, что комментарии президента не представляют собой официальную линию Вашингтона в отношении Китая.
«Ведущие представители исполнительной власти США признали, что оказались сбиты с толку, когда президент Джо Байден характеризовал председателя Китая Си Цзиньпина в качестве диктатора всего через сутки после визита госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин», — отмечал американский телеканал NBC.В свою очередь, экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Пекин полностью контролирует Джо Байдена.
Артем Путинцев