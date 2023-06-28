Байден заявил, что Путин «проигрывает войну в Ираке»

Фото: сайт Кремля
Президент США Байден заявил, что Путин явно проигрывает войну в Ираке
Президент США Джо Байден перепутал Украину и Ирак в разговоре с журналистами. Об этом пишет агентство ТАСС.
В ходе беседы с представителями СМИ, американский лидер заявил, что президент России Владимир Путин «проигрывает войну в Ираке». Данное заявление он сделал отвечая на вопрос журналиста о том, как он оценивает ситуацию в России после попытки мятежа, которая произошла накануне.
В ходе беседы с представителями СМИ, американский лидер заявил, что президент России Владимир Путин «проигрывает войну в Ираке». Данное заявление он сделал отвечая на вопрос журналиста о том, как он оценивает ситуацию в России после попытки мятежа, которая произошла накануне.
«Трудно сказать. Он (Путин - прим ред.) очевидно проигрывает войну в Ираке. Он проигрывает войну дома и стал своего рода парией в мире»,- заявил Байден.Ранее «Радио 1» сообщало, что Джо Байден заявил о непричастности США и Запада к мятежу в России.
Анастасия Крестьянова