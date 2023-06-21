Байден заявил о гордости признавшим вину в налоговых нарушениях сыном Хантером

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Президент США Байден заявил, что гордится сыном, признавшим вину в налоговых нарушениях
Президент Соединенных Штатов Джо Байден выразил свою гордость в связи с признанием сыном Хантером своей вины в нарушениях налогового законодательства. Сообщение с его заявлением опубликовано агентством РИА Новости.
«Мой сын вызывает у меня большую гордость», — заявил глава США в ответ на запросы журналистов дать комментарий по поводу соглашения, достигнутого сыном с следствием.Ранее появилась информация о том, что Хантер Байден признал свою вину в двух эпизодах налоговых нарушений и договорился с Федеральной прокуратурой об урегулировании обвинений в совершении преступления, связанного с незаконным хранением огнестрельного оружия.
Артем Кузьмин