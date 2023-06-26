Байден заявил о непричастности США и Запада к мятежу в России

Фото: сайт Кремля
Джо Байден заявил, что США и Запад не были причастны к мятежу в России
Президент США Джон Байден заявил, что Штаты и Запад не были причастны к попытке мятежа, которая была предпринята в России. Об этом пишет агентство ТАСС.
По словам американского лидера, то, что произошло в РФ, является частью внутрироссийской системы, а Запад и США не имеют к этому никакого отношения. Он также заявил о готовности Вашингтона к различным событиям и заверил, что США не прекратит поддерживать Украину независимо от ситуации в РФ.
Ранее «Радио 1» сообщало, что ВСУ пытались наступать во время мятежа в России, но потерпели поражение.
По словам американского лидера, то, что произошло в РФ, является частью внутрироссийской системы, а Запад и США не имеют к этому никакого отношения. Он также заявил о готовности Вашингтона к различным событиям и заверил, что США не прекратит поддерживать Украину независимо от ситуации в РФ.
Анастасия Крестьянова