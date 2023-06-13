Байдена уличили в «преступлении века»

Фото: usembassy.gov
Конгрессмен Джексон обвинил Байдена в преступлении века из-за скандала вокруг Burisma
Республиканский конгрессмен Ронни Джексон предъявил президенту США Джо Байдену обвинение в «злодеянии столетия» из-за предполагаемых связей с руководством украинской компании Burisma.
«Если у ФБР имеются аудиозаписи разговоров между главой Burisma и Джо Байденом, их необходимо незамедлительно раскрыть! Это злодеяние столетия!» — написал Джексон в Twitter.
Согласно его словам, Байден стоит на первом месте в списке «наиболее крупных злодеев» среди всех президентов США.
Ранее Джо Байден успешно перенес стоматологическую операцию, которая прошла без каких-либо осложнений.
«Если у ФБР имеются аудиозаписи разговоров между главой Burisma и Джо Байденом, их необходимо незамедлительно раскрыть! Это злодеяние столетия!» — написал Джексон в Twitter.
Ранее Джо Байден успешно перенес стоматологическую операцию, которая прошла без каких-либо осложнений.
Артем Кузьмин