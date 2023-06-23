СМИ: Полиция Ростовской области вводит на территории региона план «Крепость»

Сотрудники подняты по тревоге, при этом о причинах происходящего им никто не сообщил

«Есть приказ привести в боевую готовность весь состав МВД, Росгвардии и усилить посты на границе с ЛНР и ДНР. Но кипиша нет. Просто состав поднят и вызван», — отметил один из опрошенных журналистами ростовских правоохранителей.









Целый ряд отделов полиции в Ростовской области, по сообщениям Telegram-канала Baza, ввели у себя так называемый план «Крепость». Эта же информация подтверждается и порталом 161.ru со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.При этом в ГУ МВД Ростовской области на этот час данную информацию пока никак не прокомментировали, пообещав ответить позже.