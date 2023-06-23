СМИ: Полиция Ростовской области вводит на территории региона план «Крепость»

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«Есть приказ привести в боевую готовность весь состав МВД, Росгвардии и усилить посты на границе с ЛНР и ДНР. Но кипиша нет. Просто состав поднят и вызван», — отметил один из опрошенных журналистами ростовских правоохранителей.
План «Крепость» подразумевает под собой экстренный сбор личного состава и взятие под контроль особо важных объектов силовых ведомств. Также план предусматривает готовность к отражению внешнего нападения.
Напомним, что ранее ФСБ России возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу после заявлений Пригожина об ударах ВС РФ по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер». По сообщению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, российский лидер находится в курсе ситуации вокруг Пригожина.