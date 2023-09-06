Baza: Генерал Суровикин пропал с сайта Минобороны РФ

В Чехии считают, что на Украине можно провести президентские и парламентские выборы, при этом сама Чехия выразила готовность в предоставлении необходимой для этого помощи. Об этом заявил пресс-секретарь чешского МИД Даниэл Дрейк, передаёт Euractive.