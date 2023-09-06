Baza: Генерал Суровикин пропал с сайта Минобороны РФ

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
Генерал армии Сергей Суровикин пропал с сайта министерства обороны Российской Федерации. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Ранее Суровикин значился в списках главнокомандующих Вооруженных Сил РФ вместе с главкомами сухопутными войсками и Военно-морского флота. Официальной информации об отставке Сергея Суровикина не было.
4 сентября журналистка Ксения Собчак разместила в своем телеграм-канале фотографию бывшего главкома Военно-космических сил (ВКС) России генерала армии Сергеня Суровикина с женой Анной. Как ранее сообщали СМИ, он не появлялся на публике с 24 июня, когда выступил с призывом прекратить мятеж в России.
В июле глава комитета Госдумы по обороне Сергей Картаполов говорил, что Суровикин отдыхает и пока недоступен. Бывший главком ВКС РФ генерал армии Сергей Суровикин был освобожден от занимаемой должности в конце августа. На его место был назначен врио — начальник Главного штаба Воздушно-космических сил (ВКС) России генерал Виктор Афзалов.
Читайте также:
Песков отказался комментировать расследование в отношении Суровикина
Собчак рассказала, где находится Суровикин
Минобороны анонсировало кадровые изменения в ВКС после отставки генерала Суровикина
4 сентября журналистка Ксения Собчак разместила в своем телеграм-канале фотографию бывшего главкома Военно-космических сил (ВКС) России генерала армии Сергеня Суровикина с женой Анной. Как ранее сообщали СМИ, он не появлялся на публике с 24 июня, когда выступил с призывом прекратить мятеж в России.
Читайте также:
Песков отказался комментировать расследование в отношении Суровикина
Собчак рассказала, где находится Суровикин
Минобороны анонсировало кадровые изменения в ВКС после отставки генерала Суровикина
Александр Бойцов